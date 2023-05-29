快訊

AI題材吸睛 台股漲131點收16,636點、台積電收568元

彰化新宮廟「命名諧音」萬人嘴角失守噴笑 網再曝台南有「菱洲宮」

厄多安總統大選連任成功，但土耳其的災難還在後頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園機車考照補助限量加碼1300元 期限延長到6月底

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府鼓勵民眾參加機車駕訓，除中央補助每人1300元外，另加碼補助1300元。圖／桃園市交通局提供
桃園市政府鼓勵民眾參加機車駕訓，除中央補助每人1300元外，另加碼補助1300元。圖／桃園市交通局提供

機車交通事故居高不下，行政院日前公布的交通安全行動綱領中，要求加強對機車考照訓練，其中公路總局補助訓練費1300元，桃園每名再額外加碼1300元，補助金額是全台最多，名額限量1500名。市府交通局今提醒，補助申請期限將延長到6月30日，呼籲民眾盡速報名。

交通局表示，機車駕駛班課程設計包含實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓未考取駕照的民眾預先了解道路上的風險以及掌握防禦駕駛觀念，經統計，透過機車駕訓班考取駕照的民眾，可降低違規風險56%，降低肇事風險35%。

交通局表示，現桃園市辦理機車駕訓班共計10家，包含太子、長榮、國泰、大展、中正、大觀、中央、鴻興、龍興及中原駕訓班；市府今年限時提供1500個加碼補助名額，凡經過機車駕訓班訓練考取駕照者每名將獲得1300元訓練補助費，可與交通部1300元補助疊加使用，最高補助2600元。

交通局表示，原補助期限於今年5月31日截止，為嘉惠更多學員，將延長受理報名期限至今年6月30日；提醒民眾雖受理報名期限延長，但民眾仍須於今年7月31日前取得駕照，並依向監理單位提出申請順序核撥補助費用，直到1500個補助名額用罄為止。

駕照 駕訓班 桃園

延伸閱讀

因一棵大樹告管委會侵害名譽 桃園陶瓷知名人士敗訴

桃園修屋補助平均不到萬元 民代憂影響設管委會意願

瑪娃颱風接近家戶備沙包 張善政提醒：桃園下午開放領取

國道桃園楊梅路段火燒車 經典第一代Focus葬送火海 無人傷亡

相關新聞

白沙屯拱天宮網狀路網成形 苗縣府斥4億元新闢南側聯絡道

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香火鼎盛，目前北側聯絡道拱天路（苗86線）假日及白沙屯媽祖進香時節，難以負荷龐大的車流，縣府爭取...

竹縣攜手企業偏鄉贈書 愛書奶奶開放家成圖書角

「一本舊書圓一個夢想，500本書造就夏奶奶一個溫暖」，新竹縣竹東區社會福利中心結合台灣房屋，協力執行「修繕房屋行善計畫」，...

颱風將至桃市府清淤單位太複雜 民代：宜統一窗口

瑪娃颱風逼近，最快今晚可能會發布海上颱風警報，為避免上次強降雨造成督處積淹水情形，桃園市政府開始整備工作，包括成立平台及排水清淤等防汛措施，避免造成災情，但有民代發現，光是清淤的單位就橫跨中央及地方，整合不易。

力推客語考評只有「佳等」 竹縣府點出問題在師資

新竹縣議員張良印在今天議會質詢時關心客語認證問題。他指出，新竹縣大力推動客語認證，但在客家委員會客語發展計畫推動績效中，...

桃園機車考照補助限量加碼1300元 期限延長到6月底

機車交通事故居高不下，行政院日前公布的交通安全行動綱領中，要求加強對機車考照訓練，其中公路總局補助訓練費1300元，桃園...

竹北天坑地層還掏空？ 第三方鑑定透地雷達檢測找出癥結

新竹縣竹北市豐采520建案疑造成莊敬六街路面塌陷，甚至吞掉一輛特斯拉，建商委請廠商以透地雷達探測地底10米的地質結構，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦