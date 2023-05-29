桃園機車考照補助限量加碼1300元 期限延長到6月底

機車交通事故居高不下，行政院日前公布的交通安全行動綱領中，要求加強對機車考照訓練，其中公路總局補助訓練費1300元，桃園每名再額外加碼1300元，補助金額是全台最多，名額限量1500名。市府交通局今提醒，補助申請期限將延長到6月30日，呼籲民眾盡速報名。

交通局表示，機車駕駛班課程設計包含實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓未考取駕照的民眾預先了解道路上的風險以及掌握防禦駕駛觀念，經統計，透過機車駕訓班考取駕照的民眾，可降低違規風險56%，降低肇事風險35%。

交通局表示，現桃園市辦理機車駕訓班共計10家，包含太子、長榮、國泰、大展、中正、大觀、中央、鴻興、龍興及中原駕訓班；市府今年限時提供1500個加碼補助名額，凡經過機車駕訓班訓練考取駕照者每名將獲得1300元訓練補助費，可與交通部1300元補助疊加使用，最高補助2600元。

交通局表示，原補助期限於今年5月31日截止，為嘉惠更多學員，將延長受理報名期限至今年6月30日；提醒民眾雖受理報名期限延長，但民眾仍須於今年7月31日前取得駕照，並依向監理單位提出申請順序核撥補助費用，直到1500個補助名額用罄為止。