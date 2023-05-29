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桃園修屋補助平均不到萬元 民代憂影響設管委會意願

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今年編列公寓大廈修繕補助經費4688萬元，民代質疑，平均每個社區只分配不到7000元，恐影響社區成立管委會意願。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今年編列公寓大廈修繕補助經費4688萬元，民代質疑，平均每個社區只分配不到7000元，恐影響社區成立管委會意願。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府今年編列公寓大廈修繕補助經費4688萬元，民代質疑，全市有7090個社區管委會，平均每個社區只分配不到7000元，恐影響社區成立管委會意願。市府都發局表示，過去曾編列較高金額，但執行率皆不到7成，若有需求市府會動態調整，今年針對社區開放不特定公眾使用的空間和設施都發局也會提供補助。

高雄城中城大火事件後，引發各界對公寓大廈成立管委會的重視。不過近年公寓大廈修繕補助經費縮水，2018年時曾達8000萬，2020年起補助則近乎砍半，僅剩4688萬元。

議員魏筠表示，全桃園報備的管委會有7090個，換算平均每個社區只分配不到7000元，就算扣除3分之1個新社區，平均每個管委會也只分配到1萬元；去年高雄城中城大火事件後，有更多老舊社區重視管委會制度，修繕補助需求預計會持續提高，建議仍應增加預算。

都發局長江南志表示，過去曾編列較高金額，執行率僅約7成，預算下降到4688萬元後，執行率反而提高到9成以上，因此以數據分析，目前金額應較適合桃園現況，不過市府也會持續觀察補助情形並動態調整。

江南志表示，依照現行規範，6樓以上公寓大廈須設管理委員會，桃園目前仍有約1500個社區未成立管委會，市府現階段透過輔導團、補助老舊公寓社區管理基金等方式，輔導這些社區成立管委會；都發局也將透過今年剛修訂通過的「桃園市公寓大廈輔導管理自治條例」，針對複合型大樓成立管委會、消防安全設備等訂定裁罰機制。

另，使用容積獎勵的大樓，按規定需設開放空間供公眾使用，卻因設施更新補助無門，衍生遊具老舊、地磚破損無人聞問的狀況。對此，建管處長邱英哲表示，今年開放空間設施更新將納入社區修繕補助範圍，並增編相關預算，盼協助老舊社區解決開放型公共空間維修不易的困境。

公寓 桃園

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