竹北天坑地層還掏空？ 第三方鑑定透地雷達檢測找出癥結

新竹縣竹北市豐采520建案疑造成莊敬六街路面塌陷，甚至吞掉一輛特斯拉，建商委請廠商以透地雷達探測地底10米的地質結構，但旁邊社區民眾擔憂「僅10米有用嗎？」竹北市公所今天委由第三方專業技師團隊，針對建案四周道路進行「表面波」檢測，市長鄭朝方也到場了解，他指出透過震波進行檢測，深度可達30到50米，透過施測可得到地層中空間的物理特性的改變，找出地層的掏空狀況。

竹北市公所今天請第三方團隊來檢測，從今天起3到5天，陸續針對建案四周道路（勝利一路、勝利二路、莊敬六街、自強北路）進行表面波檢測，以此數據來以昭公信。

鄭朝方表示，工地造成周邊多次天坑，從勝利二路轉移到莊敬六街，公權力要積極介入。市公所使用嚴格周密的檢測，主要是居民希望有第三方公正單位，由公所來承擔辦理，之前不管是主管機關或建商提的透地雷達，最深只到10米，但工地的地下室深達28米，這次的表面波可達30到50米，由於路權在市公所，希望安全檢測，盡快把路權還給周邊的居民和店家。

鄭朝方說，這次共檢驗7大工項，最主要使用表面波來檢測，因為基地開挖有28米深，如果只做透地雷達到10米，恐怕意義不大，這次道路檢測方式，主要以深淺層各有優勢的2種方式「表面波」及「透地雷達」進行探測，並且再以「深層透地雷達地層檢測、「3D透地雷達檢測」、「3D光達掃描探測」、「鑽孔及內視鏡檢測」、「敲擊回音檢測」5種檢測輔助驗證，提高檢測資料準確度，並提供專業技師團隊提出可靠的評估建議。