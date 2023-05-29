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苦無舞台展現力與美 竹縣議員提在都會區舉辦原住民大會

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
劉建民提議在都會區舉辦原住民大會。記者黃羿馨／攝影
劉建民提議在都會區舉辦原住民大會。記者黃羿馨／攝影

新竹縣議員劉建民在議會質詢時指出，兩年一度的原住民盛事「全國原住民族運動會」精彩落幕，新竹縣拿下16面金牌，若不跟直轄市相比，也算是冠、亞軍，新竹縣內有15個原住民族群，但在都會區卻沒有大型的活動，希望縣府能主導籌辦。新竹縣原住民行政處長雲天寶也表達支持，將協助籌畫2天為期的大型活動，並在活動中投入文化、產業、語言等元素。

劉建民指出，原住民有許多運動人才，也培育不少國家的選手，但人才也需要可以發揮的地方，最近有幾個縣市正籌辦原住民大會，包括桃園、苗栗等，新竹縣也有2萬多的原住民人口，16個族群就有15個族群在新竹，如今有一半以上居住在都會區，因此希望將原住民大會移至到大都會來舉辦，讓原住民聚在一起，展現部落的力與美。

雲天寶也表示贊同，過去他也當過3屆尖石鄉長，大部分族人不是住在竹東，就是住在新豐、湖口等，部落辦的小型活動參加人數每況愈下，議員林秉君、張益生也都希望由縣府主導把活動搬到都會區來。

雲天寶表示，未來活動經費能籌措的地方，原民處將會全力來支持，聯合中央、縣府、鄉鎮共同辦理，舉辦2天的原住民聚會，把文化、產業、語言都投入在活動中，如此一來參與人數就會更多、影響更大，縣府團隊會全力支援辦理活動，對產業、文化、體育都有正面效果。

新竹縣教育局長楊郡慈也表示，不論是誰主辦活動，教育局都會全力配合，也會考量活動如何結合課程、培訓來打造運動場域，像是原住民傳統的狩獵等，希望可以規劃在學校附近做長期的培訓。

原住民 新竹 運動

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