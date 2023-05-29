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綠議員稱竹市府箍制新聞自由 市府：嚴正駁斥假消息

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市議員楊玲宜今在議會單位業務質詢時指出，市府多次施壓要求特定媒體配合竄改新聞標題，行政處長吳皇昇嚴正駁斥。記者王駿杰／翻攝
民進黨新竹市議員楊玲宜今在議會單位業務質詢時指出，市府多次施壓要求特定媒體配合竄改新聞標題，行政處長吳皇昇嚴正駁斥。記者王駿杰／翻攝

民進黨新竹市議員楊玲宜今在議會單位業務質詢時指出，新竹市媒體界的新聞言論自由，大走回頭路變成戒嚴時期的言論打壓，市府多次施壓要求特定媒體配合竄改新聞標題，以便民眾黨政治操作與消費前市府，甚至市長高虹安擔任立委期間還曾施壓媒體開除某記者，因此她嚴正譴責並聲援新聞媒體，呼籲市府別牽制新聞自由

對此，行政處長吳皇昇嚴正駁斥，強調市府行政處本於服務媒體工作執掌，絕對不可能去施壓媒體。如果媒體誤載錯誤資訊，為避免額外造成社會成本，行政處必須第一時間和記者溝通、說明及澄清，但絕非施壓或關說，請楊玲宜切勿以訛傳訛。

市府指出，高虹安曾施壓媒體開除某記者部分，去年已於第一時間向媒體澄清及駁斥，其從未如政論名嘴所言施壓媒體、要求開除記者，請楊玲宜切勿再誤用假消息進行誤導。

另外，楊玲宜出示的另位議員檢舉媒體記者訊息，市府事先並未知情，也尊重該議員及外界評論，只要不涉及造謠，政治評論都是言論自由保障的範圍。呼籲楊玲宜切勿「抽換概念」，將莫須有的罪名套用在市府及高虹安身上。

市府澄清，據產發處及政風處行政調查，風箏賽場確實存在大量不應出現之工程遺留廢棄物，確有涉及不法，惟具體違法行為人，現正釐清究責中，絕非楊玲宜所誣指的「沒有不法也要查到不法」。

楊玲宜所指控的內容，對市府團隊是非常嚴重的汙衊，更侮辱盡忠職守的產發處及政風處公務人員。若楊鼓勵市府用「視非法為合法、眼不見為淨」的態度來忽略公共工程問題，這不但對社會大眾無法交代，新竹市民和市府公務人員也無法接受。

民眾黨籍議員李國璋上周公開指責並檢舉某特定媒體罔顧倫理操守，濫用新聞自由，多次抹黑攻擊高虹安市府團隊。楊玲宜今說，那高虹安上任至今製造多少不實謠言，暗諷影射前市府與工務同仁涉及弊案有不法之嫌？新聞自由的定義，是保障新聞媒體的獨立性、完整性與自主性，讓媒體工作者可以釐清、表述事實真相，而非民眾黨或高虹安市府團隊單方傳聲筒，政治操作的工具。

另外，楊玲宜指出，新竹漁港內國際風箏賽場今年3月被市長高虹安發現場地有廢磁磚、尖銳玻璃等異物，經市府開挖還挖出大量廢棄磚石且調查多月，至今仍查無不法，究竟市府是查無不法，還是要想辦法查到讓它「變成不法」？

楊玲宜 高虹安 新竹 新聞自由

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