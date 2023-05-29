南寮風箏賽場廢棄物查無不法？ 竹市府：持續釐清並改善

新竹漁港內國際風箏賽場今年3月被市長高虹安發現場地有廢磁磚、尖銳玻璃等異物，經市府開挖還挖出大量廢棄磚石，民進黨議員楊玲宜今在市議會單位業務質詢時指出，市府已調查多月，如今有無找出不法跡證或違法施作工程的廠商？廢棄物從何而來？另外，目前改善進度為何？若查無不法，應還公務人員清白。

國際風箏賽場是前市長林智堅的重要政績之一，運用漁港南側的疏浚淤沙，打造兼具觀賞海景及放風箏的大草坡、導入步道等設施。但今年3月6日卻被發現風箏賽場表層有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，並有紅火蟻肆虐問題。

對此，產發處指出，有關南寮風箏賽場改善工作，目前已初步就風箏賽場表層進行清理工作，並在魚鱗天梯周邊重新種植草皮，後續將針對風箏賽場辦理其它裸露面植栽改善與紅火蟻防治工作。

未來將針對風箏賽場之維護管理，訂定維護工作SOP，包含視天氣狀況每週澆水1至2次、依生長狀況適度管制避免踩踏死亡，每年編列適當經費進行整理工作等，也將訂定機關自主巡查、民眾通報、廠商維護等標準作業程序。

至於廢棄物從何而來，產發處說，風箏賽場表層整理時發現，這些廢棄石塊明顯是過去堤外工程的施工材料，可以判定是因此而留下，後續會再比對當時契約，釐清施工過程，也將檢討現場管理人員是否有疏失。

政風處指出，風箏賽場表層清理時，政風處就全程派員與產發處人員一起在場拍照、錄影蒐證，初步研判挖出的廢棄物有三種來源，第一，為歷來施工時所遺留的、第二，填淤土的土質不乾淨、第三，人為傾倒等，目前仍在釐清這三種情形，後續會努力將事主找出來依法究責。