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白沙屯拱天宮網狀路網成形 苗縣府斥4億元新闢南側聯絡道

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政爭取獲交通部核定4億3853萬元，新闢南側聯絡道，形成網狀路網紓解交通。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政爭取獲交通部核定4億3853萬元，新闢南側聯絡道，形成網狀路網紓解交通。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香火鼎盛，目前北側聯絡道拱天路（苗86線）假日及白沙屯媽祖進香時節，難以負荷龐大的車流，縣府爭取獲交通部核定4億3853萬元，新闢南側聯絡道，形成網狀路網紓解交通。

縣政府工務處規畫通霄鎮拱天宮南側聯絡道，銜接苗86線，沿著海堤拓寬苗41線海濱聯絡道至13.6公尺，全長1.33公里，再往東新闢道路420公尺聯絡台1線，跨越台灣鐵路局海線鐵路採高架橋，南側聯絡道全線雙向配置各一個混合車道、機慢車道。

工務處指出，拱天宮南側聯絡道新建工程最近獲交通部核定，總經費4億3853萬元，中央補助款3億7275萬1000元，配合款由拱天宮管理委員會承諾支應6577萬9000元，縣府辦理委託設計中，預計今年底完成設計，明年發包工程，工期將視設計工法而定。

拱天宮是重要宗教信仰中心，每年白沙屯媽祖進香更是一大盛事，今年2月間到雲林縣北港朝天宮進香，根據交通部觀光局遊憩景點統計，1、2月白沙屯湧進100萬餘人次，工務處評估新闢南側聯絡路完成後，形成白沙屯地區環狀路網，可以滿足地方與宗教信仰中心周邊公共設施需求，進而帶動觀光產業發展。

「期盼南側聯絡道早日完成」！一名古姓信徒說，她每年都會請假隨著白沙屯媽祖進香，拱天宮周邊交通，不僅是進香期間，假日也經常壅塞，她開車必須停在台1線，再步行幾百公尺至拱天宮參拜，希望南側聯絡道可以有所改善。

白沙屯媽祖

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