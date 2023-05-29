竹北天坑說明會10點才結束 楊文科為這件事罕見動怒

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
對於建商最高層級只派出盧姓副總楊文科也罕見動怒，批評發生這麼大的事件，負責人竟沒有親自出席。記者黃羿馨／攝影
對於建商最高層級只派出盧姓副總楊文科也罕見動怒，批評發生這麼大的事件，負責人竟沒有親自出席。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北天坑案的建商豐邑建設28日晚間7時許，在十興里里民活動中心對周邊住戶召開颱風搶險計畫說明會，上百位居民也到場聆聽，說明會一路到晚間10時才結束，新竹縣長楊文科也率縣府團隊出席說明會，對於建商最高層級只派出盧姓副總也罕見動怒，批評發生這麼大的事件，負責人竟沒有親自出席，十興里長毛振福也認為，縣長都親自出席了，負責人應該也要出席表現誠意。

楊文科指出，豐邑建設5月19日送出搶險計畫後沒有通過，強調搶險計畫一定要合乎標準規範，縣府才會審查通過並同意施工，由於颱風即將來襲，建商7天的颱風搶險計畫送出後，縣府也緊急在昨天早上（27日）開會決議，並在今天晚間舉辦說明會向周邊居民進行說明。

豐邑公司多名代表發言前，先向現場民眾鞠躬致歉。楊文科致詞指出，事發如今滿1個月，說明會卻未見豐邑建設的高層與會，讓他感到很不舒服。他強調，豐邑公司必須拿出誠意與道德，勇於承擔錯誤，縣府也是保證人，如果建商未來沒做到周邊居民的要求、沒有和周邊居民和解，未來也拿不到使用執照。

楊文科強調，今天說明會就是要向居民說明清楚，颱風7天的搶險計畫如何施作，安全部分由里長毛振福做為窗口，並要求讓第三方公證人來進行安全鑑定，一切經費都由豐邑建設負責。楊文科也向建商喊話，發生問題就要好好解決，縣府也會徹底、嚴格地監督，給民眾一個交代，「如果沒有做好的話，盡管罵我，這是我們答應要做的事情」。

不少民代和居民現場對楊文科提出質疑，批評縣府到現在毫無做為，楊文科也解釋，天坑案發生後，縣府立即勒令停工並開罰，對於罰鍰不滿意的部分，縣府也在去年建請營建署修改罰則，希望立委也能幫忙進行修法，而建商也被移送法辦，地檢署也找了技師、專家來調查，建商送交的搶險計畫一直未通過，縣府也將其所有建案停工，鄰損的部分，也要求豐邑建設要和鄰居和解，若未完成就不會發使用執照，一切都按造法律程序再走，「難道我能把他殺頭嗎？」

新竹縣工務處長江良淵也請民眾不用擔心建商無做為，江良淵比喻，針對潑猴也有緊箍咒，豐邑建設在該建案已投入超過200億，不可能不來領使用執照，而這使用執照就是他們的緊箍咒，不過今天說明會公司只派出副總來「不夠誠意」。

豐邑建設工務協理陳啟仁向周邊居民說明7天颱風搶險計畫內容。記者黃羿馨／攝影
豐邑建設工務協理陳啟仁向周邊居民說明7天颱風搶險計畫內容。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科也接下里民陳情書。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科也接下里民陳情書。記者黃羿馨／攝影
楊文科強調，今天說明會就是要向居民說明清楚，颱風7天的搶險計畫如何施作，安全部分由里長毛振福（左）做為窗口。記者黃羿馨／攝影
楊文科強調，今天說明會就是要向居民說明清楚，颱風7天的搶險計畫如何施作，安全部分由里長毛振福（左）做為窗口。記者黃羿馨／攝影
今天晚間說明會有超過百名居民到場聆聽，直到晚上10點才結束。記者黃羿馨／攝影
今天晚間說明會有超過百名居民到場聆聽，直到晚上10點才結束。記者黃羿馨／攝影

楊文科 颱風 新竹

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