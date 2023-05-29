竹北天坑搶險說明未見建商高層 楊文科指誠意不足

豐邑建設今晚舉辦新竹縣竹北市「豐采520」建案工地地下室搶險施工說明會，縣長楊文科與會表示，未見豐邑建設高層與會，讓他感到不舒服，呼籲建商拿出誠意、承擔錯誤。

豐邑建設晚間舉行「豐采520」建案地下室搶險施工說明會，工地所在的十興里民進場聆聽，並提出天坑造成的原因等問題，由建商人員逐一回答。

楊文科發言表示，事發至今滿1個月，晚間說明會卻未見豐邑建設的高層到場，讓他感到很不舒服，豐邑公司必須拿出誠意與道德，勇於承擔錯誤。

楊文科說，要求豐邑公司馬上展開鄰損鑑定並賠償居民，在1個月內提出「天坑」肇因，同時強調縣府正邀請台灣具權威性的專家加入專案小組，以最嚴格的態度來審核「豐采520」後續，為民眾安全把關。

豐邑建設代表說明，未來7天的地下室工程搶險施工，為東北區地下室基礎工程部分，建案目前進行到最後基礎施工階段，地上鋼構結構已完成至20樓，因為汛期與颱風季節將來臨，提出地下室搶險計畫，避免因為天災造成地下室基礎工程開挖面滲水、坍塌或結構體不均勻沉陷等危險。

有居民提問，第5次發生「天坑」的時間已過了1個月，至今天坑成因仍不明，「要止血也要知道傷口在哪」。

建商人員表示，造成「天坑」的因素錯綜複雜，恐須2個月才能調查鑑定完成。

有居民質疑，工地的南面才是最多住戶、最危險的地方，但建商的搶險計畫卻是先針對東北區加強，懷疑是要假借搶險偷偷復工。

對此，建商人員回覆，因東北區地下室已開挖，還有一面牆未做起來，若崩塌會有危險，加上此次搶險時間僅7天，因此先針對東北區施作。