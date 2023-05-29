桃9成宮廟未立案 民代促納管

桃園市目前僅394座神壇宮廟合法登記，未立案者逾2600處，民代指出多數神壇宮廟因地目問題無法登記立案，但未合法登記的宮廟多為地方信仰中心，無法輕易撤除，建議比照未登記農地工廠輔導方式納管，市府民政局則回應希望中央能制訂統一規範解套。

根據「辦理寺廟登記須知」，宮廟合法登記資格必須符合獨棟、獨立使用、具宗教外觀3要素，但都市計畫法施行細則中，住宅區內並未禁止宗教使用，造成住宅區裡小型宮廟神壇林立，且建物大多並非獨棟，連宗教用的建照、使照都沒有，等於遊走在灰色地帶，即便廟方願意改建，也難以找到合適土地。

市議員徐景文表示，桃園宮廟眾多，尤其是土地公廟的密度高居全國之冠，不過廟會、陣頭等活動常對當地交通與安寧造成影響，成為鄰避設施，信徒的香油錢因為無法可管也不知去向，既然未登記農地工廠都可以納管，針對未登記的小型宮廟神壇也應該加強輔導，並將廟宇的財務和人員都納入管理。

民政局長劉思遠表示，目前桃園有部分土地公廟以人團協會名義向社會局登記，後續依規定申報財務狀況，市府也持續協助寺廟合法，如果是位於都市計畫區內，會協助辦理土地使用分區變更，再納入都市計畫通盤檢討，位於非都市計畫土地者，則協助辦理更正編定要件。

劉思遠坦言，寺廟若欲合法登記曠日廢時，條件包括建物需為獨棟，且不能坐落在區域計畫規定的第一級環境敏感地區；土地在第二級環境敏感地區者，須提出具體防範及補救措施，並不得違反中央規定，但隨著都市發展，住宅區內設置神壇普遍，希望中央能制訂統一規範，讓地方政府有所依循，也可為寺廟神壇合法化提供解套。