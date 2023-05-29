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桃信賴之友會長 傳林瑞祥擔任

聯合報／ 記者陳右豪／桃園報導
桃園信賴之友會長，據傳將由林瑞祥（右二）擔任會長。本報資料照片
桃園信賴之友會長，據傳將由林瑞祥（右二）擔任會長。本報資料照片

桃園信賴台灣之友會訂於6月10日在中壢綠光花園成立，據傳桃園信賴之友會，將由與副總統賴清德友好的啟鼎國際公司的董事長林瑞祥擔任會長，組建類「小英之友會」的「信賴之友會」，林瑞祥為復旦高中家長會前會長，2020年交接典禮，賴清德特別到場祝賀。

據了解，5月25日民進黨市議會黨團開會，與會的有行政院副院長鄭文燦及所有綠營議員，內容主要是針對桃園信賴之友協會的動員規畫討論，希望6月10日成立時，能夠動員桃園的百工百業前來聲援，並由對地方較為熟識的前黨公職人員擔任幹部，藉此能深入基層。

地方人士表示，4月26日鄭文燦就曾與地方黨公職開過會，會中確定會長及幹部人選皆由民間人士擔任，並要求議員負責動員及邀集桃園的社會賢達入會，並確定6月10日的成立流程等，希望在桃園信賴之友協會成立時，能整合各界社會力量，加入協會支持賴清德勝選。

至於為何挑選中壢舉辦，民進黨中央黨部幹部指出，賴清德非常重視客家族群，上任後非常關心桃竹苗鄉親支持度，除親自學習較少人說的海陸腔，更在日前邀請「茶金」劇組客語雙腔調到黨部教學的影片，同時也固定有桃竹拜訪行程，為了就是鞏固客家族群的支持度。

地方人士表示，6月10日的信賴之友成立大會，將由市議會黨團總召呂林小鳳、及副總召彭俊豪一起主持，並與桃園各區立委候選人、議員、黨公職一起參與，預計動員人數將會超過千人。

桃園 賴清德 議員

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