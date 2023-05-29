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台3線南湖國小段 速限調降

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

台3線苗栗縣大湖鄉南湖國小附近850公尺路段，目前時速限制60公里，縣道安會報最近通過調降10公里，鄉長黃惠琴拍手叫好，認為回應地方的心聲，有助改善交通安全及環境安靜。

台3線在苗栗縣全長約56公里，速限都是每小時60公里，大湖鄉公所向公路總局申請，台3線南湖國小附近132公里500公尺至133公里350公尺路段，速限調降為每小時50公里，公路總局第二工程處苗栗工務段提案道安會報，最近討論通過。

黃惠琴大表歡迎說，調降速限是居民長久的心聲，台3線在這個路段兩旁住家密集，雖速限60公里，但部分大型重型機車日夜動輒7、80公里時速呼嘯而過，威脅交通安全，產生的噪音吵人，時速調降10公里，將會有改善。

當地居民表示，緊鄰台3線而住，尤其晚上至隔天清晨，重機的噪音特別明顯，速限降10公里，效果並不大，治標也不治本，應該教育宣導騎士車子進入社區，主動降低速度，達到雙贏的局面。

另，南庄鄉重要聯外道路縣道124乙線，速限每小時50公里，假日遊客車流高峰期，容易塞車成瓶頸，124乙線從台3線起點至4.3公里路段，6月1日起時速限制調高至60公里。

南庄鄉長羅春蓮說，124乙線部分路段又寬又直，速限每小時50公里，假日影響車流順暢，且先前發生的重大交通事故，分別因酒駕或逆向行駛肇禍，不是因為超速造成，地方迭有反映提高速限，也終於如願。

速限 鄉長 南庄

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