天坑真相 竹縣限建商1個月找出

新竹縣竹北天坑案建商豐邑建設昨天晚間在十興里里民活動中心，針對颱風搶險工作進行說明，縣長楊文科也率縣府團隊出席，要求建商在工地外設立告示牌，揭露每天施工進度；民眾提出各項質疑，包括天坑造成的原因、確認鄰損是否由豐邑造成、這次搶險計畫為何不從南面加強等，楊文科也要求建商1月內要找出天坑的「真相」。

「520建案自救會」成員昨喊出「拒天坑、求真相、要安全、保家園」口號。率先發言的安德生指出，距離第5次天坑發生已經1個多月，但至今天坑成因仍不明，「要止血也要知道傷口在哪」，楊文科要求建商1月內找出天坑成因真相。

這是天坑事件發生以來，縣府、建商首度連袂開說明會；居民提出疑問，這次搶險計畫為何是加強東北角，明明南面是最多住戶、最危險的地方，建商為何要先對東北角加強，是否要假借搶險偷偷復工？

豐邑建設回應，東北區地下室已開挖，東北角還有一面牆還沒做起來，停工期間如果牆沒做起來，若崩塌就會有危險，加上這次只給7天時間，「如果給1個月時間，就會連南面也一起完成。」

居民再提出周邊道路鄰損和道路裂縫，以及天坑如何善後？豐邑建設表示，坑洞部分已進行假修復回填，目前靜待調查。至於道路部分，現階段也以透地雷進行監測看地下有沒有孔洞，如果有孔洞會進行緊急作為；道路搶修部分，莊敬六路和勝利二路已向竹北市公所申請道路試挖，也希望竹北市公所盡快審核。

由於豐邑建設提出搶險計畫未過關，但考慮瑪娃颱風恐帶來暴雨，縣府表示，同意豐采520工地的地下室東北區基礎工程，因不涉及開挖，給予7天先灌漿穩固地基的局部搶險時間。