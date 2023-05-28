竹北天坑建商現身！民眾怒吼要真相 楊文科限1月給報告

釀新竹縣竹北天坑案的建商豐邑建設今天（28日）晚間7時許，在十興里里民活動中心對周邊住戶召開說明會，現場開放民眾提問，居民紛紛提出各項質疑，包括天坑造成的原因、確認鄰損是否由豐邑造成、這次搶險計畫為何不從南面加強等，新竹縣長楊文科也要求建商1月內要找出天坑的「真相」。

「520建案自救會」成員安德生率先發言，眾人也跟著喊出「拒天坑、求真相、要安全、保家園」口號。安德生指出，距離第5次天坑發生已經1個多月，但至今天坑成因仍不明，「要止血也要知道傷口在哪」，對此楊文科也要求建商1月內找出天坑成因真相。

也有居民提出疑問，這次搶險計畫為何是加強東北角，明明南面是最多住戶、最危險的地方，但建商為何要先對東北角加強，是否要假借搶險偷偷復工？對此豐邑建設也回應，因為東北區地下室已開挖，東北角還有一面牆還沒做起來，停工期間如果牆沒做起來，如果崩塌就會有危險，加上這次搶險只給他們7天時間，「如果給我們1個月時間，我們就會連南面也一起完成。」

有居民也提出周邊道路鄰損和道路裂縫，以及天坑如何善後？豐邑建設也表示，現在坑洞部分已進行假修復回填，目前靜待調查。至於道路部分，現階段也以透地雷進行監測看地下有沒有孔洞，如果有孔洞會進行緊急作為；道路搶修部分，莊敬六路和勝利二路已向竹北市公所申請道路試挖，也希望竹北市公所盡快審核。