竹北新社媽媽做愛心　包7500顆肉粽送弱勢

新竹縣竹北市新社社區發展協會每年發起端午節關懷活動，但因疫情影響暫停3年，今年再度號召150名志工媽媽齊聚包愛心粽，大夥花了2天半時間備料，內餡包括豬肉、栗子、鹹蛋黃、蝦米、香菇等11種，相當豐盛，今天（28日）志工們也將一口氣包完7500顆，明天起發送給弱勢族群。

新竹縣長楊文科今天也到新社社區活動中心為志工們加油、打氣。在志工邀請下，楊文科也戴上手套，坐下來一起包粽子，一邊笑說，這場景讓他回想起童年時，奶奶、媽媽教他包粽子的快樂，也回憶起小時候溫暖親情的感覺。

楊文科說，隨著疫情趨緩，愛心粽活動今年復辦，要發送給弱勢族群提前歡度端午節，這些愛心粽過去以服務新社里為主，現今擴大到竹北市西區，甚至再拖展到峨眉鄉、北埔鄉、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉與新豐鄉，真的是做功德又造福田，讓人佩服。

新社社區發展協會理事長鍾金珠則說，愛心粽活動開辦至今已20多年，受到疫情影響而停辦了3年，今年重新啟動，也升級成為「七心粽」，內含貼心、用心、真心、關心、溫心、誠心，以及效法縣長楊文科照顧弱勢、為地方付出的心。社區號召了150名志工，花了2天半時間備料，內餡包括豬肉、栗子、鹹蛋黃、蝦米、香菇等11種，相當豐盛。