竹縣關西空氣好甜？竟是化工廠毒氣外洩 環保局開罰
新竹縣關西鎮一家甲級廢液處理廠，今天凌晨3時許因有機溶劑桶槽破損，導致溶劑輸送過程中，揮發性的有機物逸散於空氣中，附近居民一早起來發現，空氣中瀰漫一股難以形容的甜味，立即通報新竹縣環保局前來檢測。環保局派員檢測，發現確實有外洩情形，該化工廠也未在1小時內通報環保局，將依《空氣汙染防制法》開罰，最高可處500萬元。
新竹縣關西鎮環境守護協會指出，該化工廠常常排放不明氣體，但每次環保局來檢驗，都在標準值以內，不過惡臭已讓附近民眾難受不已。直到今天清晨5時許，有民眾在附近發現該化工廠又在排廢氣，立即通報協會人員，協會人員約6點到場後發現，煙霧已經瀰漫至南華一號橋及台三線上，範圍超過1公里。
新竹縣關西鎮環境守護協會表示，協會人員到場時，發現現場瀰漫一股化學、難以形容的甜味，附近民眾在上周六已經反應過該化工廠有排放黑煙等情況，已向環保局陳情，本周一環保局也有回覆將前往稽查，但至今沒有下文，且該化工廠處理的都是三氯乙烯、四氯乙烯等致癌物，先前也因排放廢水遭環保局裁罰，盼環保局這次也能審慎處理。
新竹縣環保局表示，該案為峻源化工今天凌晨3時許啟動空汙防治設備（二次燃燒爐）時，因發現有機溶劑桶槽有裂痕，緊急將鋼桶內的有機溶劑移至1噸桶，在溶劑輸送過程中，揮發性有機物逸散至外界，該化工廠已於今天上午8時許，將全數溶劑輸送至1噸小桶內。
新竹縣環保局指出，稽查人員在周界用手持式儀器檢測，發現空氣中的揮發性有機物高達30至50ppb，已超過法定參考值2ppb，且該化工廠未依規定在1小時內向主管機關通報，依照《空汙法》規定，若原物料有滲漏、外洩等情況，必須要在1小時內通報主管機關處置，環保局後續將依《空汙法》第32條及同法第67條開罰10萬元以上、500萬元以下罰鍰。
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