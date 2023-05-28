桃市府攜手宮廟打破月經禁忌 推動生理期可拜拜

響應5月28日世界月經日，桃園市政府攜手中壢仁海宮與社團法人全球小紅帽協會舉辦「世界月經日倡議活動」，串聯地方信仰中心翻轉台灣廟宇的月經禁忌，讓女性得到更多支持。

活動以「紅瓦祝福」為主題，將象徵月經的「紅」，與廟宇的建築特色「瓦」結合。桃園市副市長蘇俊賓接受媒體聯訪表示，根據社會局進行桃園民眾月經的經驗調查顯示，有高達60%的人認為月經期間不適合走進廟宇，希望透過活動打破迷思，月經期間可以、也歡迎民眾到廟宇。

全球小紅帽協會創辦人暨執行長林薇說，小紅帽協會在世界各地推動月經平權，常有民眾詢問「女性月經期間是否可以拜拜」，台灣民間信仰是文化很重要的一部分，希望透過與廟宇合作，共同倡議月經來當然可以拜拜不用擔心，讓台灣成為月經平權國家。

中壢仁海宮董事長王介禧指出，現代女性在職場上已撐起半邊天，目前各宮廟有很多志工都是由女性擔任，當然也會有生理期的問題，所以應該要正向看待自然的事情，拜神禮佛、心誠則靈。

社會局表示，市府也串聯在地包含中壢仁海宮、中壢慈惠堂、桃園護國宮太子廟、桃園八德龍山寺、桃園龍德宮、大溪蓮座山觀音寺6間香火鼎盛廟宇，共同簽署成為桃園月經友善廟宇推動月經平權，在廟宇女廁、服務台設置「衛生棉貼心盒」，讓有急用需求的女性香客安心取用，攜手打破傳統月經禁忌。