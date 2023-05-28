瑪娃颱風逼近！張善政臉書提前示警 桃市府總動員

桃園上周強降雨造成蘆竹、中壢等區共有20處積淹水，更有整排機車泡在水裡、電線桿斷裂倒在半空中等情況。近日面對瑪娃颱風逼近，市府不敢大意，市長張善政臉書、市府官方LINE隨即發布訊息，除了相關整備工作，也提醒民眾可於明日下午1點起，向各里長洽詢或各區公所登記領取砂包。

張善政在臉書表示，瑪娃颱風動態持續更新中，他和市民朋友一樣關注，市府已啟動整備工作並監控颱風動態，包括水務局召開全市防汛整備會議，與桃機、桃捷、農水處、公路總局及水利署北水局等中央單位建立平台，以及工程單位與13區公所例行性搶災搶險工程發包、水患自主防災社區與土石流潛勢溪流周邊演練宣導都已完備。

張善政表示，今年度9條市管河川及181條區域排水已清淤7萬3428公尺、雨水下水道清淤約2萬5226公尺皆持續作業中，環保局近日也針對162處易淹水路段清淤，同時請勞動局提醒雇主加強防颱措施，避免颱風來襲造成工安災害。

張善政指出，市府已發布通知，請13個區公所備好領用砂包，民眾可於周一下午1點起，向各里長洽詢或向各區公所登記領取，一旦發布颱風警報，市府會即刻啟動相關工作。