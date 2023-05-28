快訊

沒黑眼圈的貓熊長什麼樣？四川首次拍到白色熊貓正面照

好市多「櫛瓜」出包！ 一拆封就見「白蟲瘋狂蠕動」 她驚喊：晚餐毀了

瑪娃颱風逼近！張善政臉書提前示警 桃市府總動員

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
面對瑪娃颱風逼近，桃園市長張善政提前在臉書提醒，民眾可於明日下午1點起，向各里長洽詢或各區公所登記領取砂包。圖／取自張善政臉書
面對瑪娃颱風逼近，桃園市長張善政提前在臉書提醒，民眾可於明日下午1點起，向各里長洽詢或各區公所登記領取砂包。圖／取自張善政臉書

桃園上周強降雨造成蘆竹、中壢等區共有20處積淹水，更有整排機車泡在水裡、電線桿斷裂倒在半空中等情況。近日面對瑪娃颱風逼近，市府不敢大意，市長張善政臉書、市府官方LINE隨即發布訊息，除了相關整備工作，也提醒民眾可於明日下午1點起，向各里長洽詢或各區公所登記領取砂包。

張善政在臉書表示，瑪娃颱風動態持續更新中，他和市民朋友一樣關注，市府已啟動整備工作並監控颱風動態，包括水務局召開全市防汛整備會議，與桃機、桃捷、農水處、公路總局及水利署北水局等中央單位建立平台，以及工程單位與13區公所例行性搶災搶險工程發包、水患自主防災社區與土石流潛勢溪流周邊演練宣導都已完備。

張善政表示，今年度9條市管河川及181條區域排水已清淤7萬3428公尺、雨水下水道清淤約2萬5226公尺皆持續作業中，環保局近日也針對162處易淹水路段清淤，同時請勞動局提醒雇主加強防颱措施，避免颱風來襲造成工安災害。

張善政指出，市府已發布通知，請13個區公所備好領用砂包，民眾可於周一下午1點起，向各里長洽詢或向各區公所登記領取，一旦發布颱風警報，市府會即刻啟動相關工作。

颱風 張善政

延伸閱讀

橫山書法藝術館榜書展 張善政：青埔將成藝術廊道

桃園生育津貼「多1胎加1萬」放寬設籍時間？張善政鬆口會研議

防中捷事故重演 張善政：外聘第三單位巡檢

育幼院長涉言語霸凌 張善政：無法容忍會徹查

相關新聞

瑪娃颱風逼近！張善政臉書提前示警 桃市府總動員

桃園上周強降雨造成蘆竹、中壢等區共有20處積淹水，更有整排機車泡在水裡、電線桿斷裂倒在半空中等情況。近日面對瑪娃颱風逼近...

桃園近9成宮廟神壇違法 民代促輔導納管

住宅區宮廟神壇林立，桃園目前僅394座神壇宮廟合法登記，未立案者多達逾2600處。民代指出，多數神壇宮廟因地目問題無法登...

桃園信賴之友會6月初成立 會長由親賴人士林瑞祥擔任

新竹市信賴台灣之友會昨成立，而桃園市的信賴之友會已經訂於6月10日早上於中壢綠光花園舉行，據傳桃園信賴之友會，將由與賴清...

台3線苗栗唯一速限50公里在這路段 大湖鄉長拍手叫好

台3線苗栗縣大湖鄉南湖國小附近850公尺路段，目前時速限制60公里，縣道安會報最近通過調降10公里，鄉長黃惠琴拍手叫好，...

4套縮時攝影在林間或電桿看 苗栗防廢棄物入侵

苗栗縣頻傳廢棄物入侵，縣府環保局鎖定熱區，補監視器盲點，最近在銅鑼鄉、三義鄉及造橋鄉等地林間或電桿，架設4套戶外縮時攝影...

台61線忠孝交流道 研議治水方案

桃園市台61線快速道路忠孝交流道平面路段每逢大雨必淹，本月19日強降雨過後，積水更是3天後才消退，雖然政府會勘找到水患關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦