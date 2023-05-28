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竹市十八尖山「Fun慢腳步遊山林」系列最終回今登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「Fun慢腳步遊山林」市府規畫舞台表演、闖關活動、森系手作體驗，還有各類市集攤位，獲得民眾熱烈迴響。圖／新竹市政府提供
「Fun慢腳步遊山林」市府規畫舞台表演、闖關活動、森系手作體驗，還有各類市集攤位，獲得民眾熱烈迴響。圖／新竹市政府提供

鼓勵市民朋友親近大自然，新竹市府以踏青為主軸舉辦「Fun慢腳步 遊山林」系列活動今天最終場，現場有許多民眾帶著家人漫遊城市森林，副市長蔡麗清到場與市民同遊，除了闖關、體驗活動及舞台表演外，並安排2梯次的高峰植物園生態導覽，用大自然的美點綴生活。

蔡麗清說，十八尖山「Fun慢腳步遊山林」，市府安排闖關活動、森系手作體驗，還有各類市集攤位，希望打造成大小朋友五月最期待的盛事之一。

城銷處表示，舞台表演由湳雅里酷媽舞蹈團帶來的舞蹈表演揭開序幕，接著由小丑菲力的氣球表演與孩子們趣味互動，親子街頭表演樂團「14隻腳」演出令人驚艷，表演穿插十八尖山相關知識問答，大小朋友踴躍搶答。

高峰植物園導覽受到市民青睞，透過荒野保護協會的生態老師進行植物及動物導覽，與大小朋友化身自然系觀察家，揭開高峰植物園神秘面紗的同時，更吸收大自然的療癒芬多精。

「Fun慢腳步遊山林」系列最終回！ 副市長蔡麗清與市民踏青同歡。圖／新竹市政府提供
「Fun慢腳步遊山林」系列最終回！ 副市長蔡麗清與市民踏青同歡。圖／新竹市政府提供

蔡麗清 十八尖山 新竹

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