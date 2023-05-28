桃園近9成宮廟神壇違法 民代促輔導納管

住宅區宮廟神壇林立，桃園目前僅394座神壇宮廟合法登記，未立案者多達逾2600處。民代指出，多數神壇宮廟因地目問題無法登記立案，但未合法登記的宮廟多為地方信仰中心，無法輕易撤除，建議比照未登記農地工廠輔導方式納管。民政局表示，寺廟若位於都市計畫區內、須辦理土地使用分區變更，市府將納入都市計畫通盤檢討；若位於非都市計畫土地者將個案輔導。

根據「辦理寺廟登記須知」，宮廟合法登記資格必須符合「獨棟」、「獨立使用」、「具宗教外觀」等3要素，但在都市計畫法施行細則中，住宅區內並未禁止「宗教使用」，造成很多住宅區裡小型宮廟神壇林立，且建物大多並非獨棟，連宗教用的建照、使照都沒有，等於遊走在灰色地帶，即便廟方願意改建，也難以找到合適土地。

議員徐景文表示，桃園宮廟眾多，尤其土地公廟密度高居全國之冠，不過宮廟舉辦的廟會、陣頭等活動常對當地交通與安寧造成影響，成為鄰避設施，信徒的香油錢因無法可管也不知去向，既然未登記農地工廠都可以納管，針對未登記的小型宮廟神壇也應該加強輔導，並將廟宇的財務和人員納入管理。

民政局長劉思遠表示，目前桃園有部分土地公廟以人團協會名義向社會局登記，後續依規定申報財務狀況；市府也持續協助寺廟合法，如果位於都市計畫區內，會協助辦理土地使用分區變更，再納入都市計畫通盤檢討；位於非都市計畫土地者，則協助辦理更正編定要件。

劉思遠坦言，寺廟若欲合法登記曠日廢時，條件包括建物需為獨棟，且不能坐落在區域計畫規定的「第一級環境敏感地區」；土地在「第二級環境敏感地區」者，須提出具體防範及補救措施，並不得違反中央規定；但隨著都市發展，住宅區內設置神壇普遍，希望中央能制訂統一規範，讓地方政府有所依循，也可為寺廟神壇合法化提供解套。