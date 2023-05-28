快訊

小學舉辦10至12天海外暑假旅遊 家長愣「團費8萬1」給去嗎？

獨／美國台積村又遭闖入 工程師車窗慘遭砸碎7人受害

桃園近9成宮廟神壇違法 民代促輔導納管

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園未立案的神壇宮廟多達逾2600處，民代建議比照未登記農地工廠輔導方式納管。圖為有合法登記的中壢區普忠里福德祠。記者朱冠諭／攝影
桃園未立案的神壇宮廟多達逾2600處，民代建議比照未登記農地工廠輔導方式納管。圖為有合法登記的中壢區普忠里福德祠。記者朱冠諭／攝影

住宅區宮廟神壇林立，桃園目前僅394座神壇宮廟合法登記，未立案者多達逾2600處。民代指出，多數神壇宮廟因地目問題無法登記立案，但未合法登記的宮廟多為地方信仰中心，無法輕易撤除，建議比照未登記農地工廠輔導方式納管。民政局表示，寺廟若位於都市計畫區內、須辦理土地使用分區變更，市府將納入都市計畫通盤檢討；若位於非都市計畫土地者將個案輔導。

根據「辦理寺廟登記須知」，宮廟合法登記資格必須符合「獨棟」、「獨立使用」、「具宗教外觀」等3要素，但在都市計畫法施行細則中，住宅區內並未禁止「宗教使用」，造成很多住宅區裡小型宮廟神壇林立，且建物大多並非獨棟，連宗教用的建照、使照都沒有，等於遊走在灰色地帶，即便廟方願意改建，也難以找到合適土地。

議員徐景文表示，桃園宮廟眾多，尤其土地公廟密度高居全國之冠，不過宮廟舉辦的廟會、陣頭等活動常對當地交通與安寧造成影響，成為鄰避設施，信徒的香油錢因無法可管也不知去向，既然未登記農地工廠都可以納管，針對未登記的小型宮廟神壇也應該加強輔導，並將廟宇的財務和人員納入管理。

民政局長劉思遠表示，目前桃園有部分土地公廟以人團協會名義向社會局登記，後續依規定申報財務狀況；市府也持續協助寺廟合法，如果位於都市計畫區內，會協助辦理土地使用分區變更，再納入都市計畫通盤檢討；位於非都市計畫土地者，則協助辦理更正編定要件。

劉思遠坦言，寺廟若欲合法登記曠日廢時，條件包括建物需為獨棟，且不能坐落在區域計畫規定的「第一級環境敏感地區」；土地在「第二級環境敏感地區」者，須提出具體防範及補救措施，並不得違反中央規定；但隨著都市發展，住宅區內設置神壇普遍，希望中央能制訂統一規範，讓地方政府有所依循，也可為寺廟神壇合法化提供解套。

都市計畫 農地工廠 桃園

延伸閱讀

桃園信賴之友會6月初成立 會長由親賴人士林瑞祥擔任

光開罰難服眾！桃園標誌亂糟糟成「交通陷阱」？

國航官網6月6日前買兩岸航線 享85折優惠

海龜救傷可改送桃園 日本獸醫院級團隊進駐支援

相關新聞

桃園近9成宮廟神壇違法 民代促輔導納管

住宅區宮廟神壇林立，桃園目前僅394座神壇宮廟合法登記，未立案者多達逾2600處。民代指出，多數神壇宮廟因地目問題無法登...

桃園信賴之友會6月初成立 會長由親賴人士林瑞祥擔任

新竹市信賴台灣之友會昨成立，而桃園市的信賴之友會已經訂於6月10日早上於中壢綠光花園舉行，據傳桃園信賴之友會，將由與賴清...

台3線苗栗唯一速限50公里在這路段 大湖鄉長拍手叫好

台3線苗栗縣大湖鄉南湖國小附近850公尺路段，目前時速限制60公里，縣道安會報最近通過調降10公里，鄉長黃惠琴拍手叫好，...

4套縮時攝影在林間或電桿看 苗栗防廢棄物入侵

苗栗縣頻傳廢棄物入侵，縣府環保局鎖定熱區，補監視器盲點，最近在銅鑼鄉、三義鄉及造橋鄉等地林間或電桿，架設4套戶外縮時攝影...

台61線忠孝交流道 研議治水方案

桃園市台61線快速道路忠孝交流道平面路段每逢大雨必淹，本月19日強降雨過後，積水更是3天後才消退，雖然政府會勘找到水患關...

竹市圖金山館將熄燈 議員促溝通

新竹市圖書館金山分館將於9月閉館，市議員劉彥伶認為熄燈茲事體大，但市府沒有完善說明，不僅里長不知情，館方人員也不清楚，質...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦