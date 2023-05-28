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桃園信賴之友會6月初成立 會長由親賴人士林瑞祥擔任

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園信賴之友會長，據傳將由林瑞祥(右二)擔任會長。圖／本報資料照
桃園信賴之友會長，據傳將由林瑞祥(右二)擔任會長。圖／本報資料照

新竹市信賴台灣之友會昨成立，而桃園市的信賴之友會已經訂於6月10日早上於中壢綠光花園舉行，據傳桃園信賴之友會，將由與賴清德友好的啟鼎國際公司的董事長林瑞祥擔任會長，組建類「小英之友會」的「信賴之友會」。林瑞祥為前復旦高中家長會會長，2020年交接典禮時，賴清德還特別到場祝賀。

據了解，25日民進黨議會黨團開會，與會的有副院長鄭文燦、以及所有綠營議員，開會內容主要是針對信賴之友協會的動員規劃做討論，希望再6月10日成立時，能夠動員桃園的百工百業前來聲援，並由對地方較為熟識的前黨公職擔任幹部，藉此能深入基層。

地方人士表示，上月26日副院長鄭文燦就曾與地方黨公職開過會，會中確定會長及幹部人選皆由民間人士擔任，並要求議員負責動員及邀集桃園的社會賢達入會，並確定6月10日的成立流程等，希望在桃園信賴之友協會成立時，能夠整合各界社會力量，加入協會支持賴清德勝選。

至於為何挑選中壢舉辦，民進黨中央黨部的幹部指出，賴清德非常重視客家族群，上任後也非常關心桃竹苗鄉親的支持度，除了親自學習較少人說的海陸腔，更在日前邀請《茶金》劇組客語雙腔調到黨部教學的影片，同時也固定有桃竹的拜訪行程，為了就是鞏固客家族群的支持度。

地方人士表示，6月10日的信賴之友成立大會，將由黨團總召呂林小鳳、及副總召彭俊豪一起主持，並與桃園各區立委候選人、議員、黨公職一起參與，預計動員人數將會超過千人。

地方人士說，此次的信賴之友協會，現任黨公職的角色較為弱化，主要都是邀請社會賢達，或是在地的前黨公職擔任，主要是想藉此導入社會賢達人士，現任議員則負責動員聯繫，希望能藉此擴大接觸面，但降低現任議員的角色，效果究竟為何，還待持續觀察。

桃園 議員 賴清德

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