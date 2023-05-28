竹市圖金山館將熄燈 議員促溝通

新竹市圖書館金山分館將於9月閉館，市議員劉彥伶認為熄燈茲事體大，但市府沒有完善說明，不僅里長不知情，館方人員也不清楚，質疑熄燈的必要性；新竹市文化局長錢康明解釋，金山分館空間狹小，設備老舊不親民，使用人次明顯下降，因此將與鄰近220公尺、即將成立的關東分館整合，明天將向地方說明。

金山分館坐落金山里集會所2樓，館內畫分藏書區、電腦使用區、閱覽區、報紙雜誌區、兒童閱讀區等，是金山地區居民重要的學習、借閱場域；不過，劉彥伶近日審查市府年度追加減預算，才發現分館即將熄燈，直呼「這麼重要的消息不見任何告示說明，令地方難接受、錯愕」。

錢康明解釋，金山分館空間僅45坪，設備老舊又沒有電梯，對長者及身障者不算友善，前年龍山綜合大樓的龍山分館成立後，人潮逐漸幾乎轉往龍山分館，而關東分館不僅占地300坪，距離金山分館又只有220公尺，所以計畫2館整合。

劉彥伶表示，在金山分館借閱書籍的民眾還是不少，希望文化局審慎評估，與地方充分溝通，不該專制決定閉館，若確定關閉也應盡快公告周知。

錢康明指出，市長高虹安已簽准金山分館搬遷與清點事宜，8月1日起將暫停通閱及預約取書，9月4日閉館，而關東分館預計10月第一周開館，明天將向金山里長說明，也會盡快張貼公告，不讓民眾權益受損。