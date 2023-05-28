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苗客5824路線 下月減至零班次

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗客運因客源減少及駕駛嚴重缺員，行駛南庄至向天湖的「5824」客運路線，6月將短期減班至零班次，路線由南庄「幸福巴士」接替提供服務，但須提前2天預約；南庄鄉民代表陳國順表示，客運停駛肯定會對地方居民造成不便，盼相關單位給偏鄉更多關注。

苗栗縣政府表示，苗栗客運因應新冠肺炎疫情期間客源減少及駕駛嚴重缺員情況，申請「5824南庄至向天湖（經東河）」公路客運路線減班，公路總局已同意6月1日至30日該區間短期減班，班次減為「零班次」。

陳國順表示，向天湖部落地處偏遠，客運停駛對地方長輩或無汽機車的弱勢家庭影響甚鉅，盼相關單位投注更多關注，設法維持客運行駛或提出更合適交通服務方案。

南庄鄉長羅春蓮表示，受客運「短期減班」影響的民眾可先以幸福巴士替代，目前向天湖線有向天湖、中加拉灣、東河吊橋、東江新村、南庄鄉公所、南庄國中等站點，票價比照苗栗客運收費，上下車刷卡，但幸福巴士無固定班次，須提前2天預約，如欲取消也必須在搭車前一天下午5時之前辦理，預約專線0912-858685，歡迎多加利用。

南庄 巴士 新冠肺炎

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