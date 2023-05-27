瑪娃來襲防颱卻還沒做？竹北天坑發生滿月 居民要求施工透明

竹北莊敬六街上月27日發生路面塌陷，新竹縣府勒令豐采520停工，如今已屆滿一個月，但至今防颱搶險卻都還未施作就面臨強颱瑪娃來襲，專案小組同意以7天為限讓豐邑先行對東北區地下室結構灌漿，並要求施工資訊完全透明化，同時責令豐邑將搶險計畫盡速送第三方審議。

新竹縣府指出，基於防颱需要，天坑事件專案小組同意豐邑先行讓豐采520工地地下室東北區基礎工程施工搶險，針對地下室東北區周邊FS版及部分地梁已綁鋼筋的部分先行灌漿，讓地下室結構穩固，施工不涉及開挖，以7天為限。

天坑事件專案小組與十興里長毛振福一致認同地下室東北區搶險灌漿是必要作為，但要求豐邑必須在施工前，清楚向居民說明施工搶險的原因和做法，以及限期7天內會做哪些施工措施，同時要求豐邑在工地外設置告示牌，揭露每天施工進度和內容，將資訊完全透明化，讓居民能一目瞭然、清楚知悉搶險效果。

豐邑機構昨發出聲明表示，為因應強颱瑪娃颱風來襲，已向新竹縣府提出防颱必要措施備查，同步向鄰里居民公告；因建案基地地上層尚有未灌漿完成及剪力釘未施作部分，為避免鋼承鈑有可能被強風吹落造成危害，工地急需必要防颱措施。

新竹縣府昨也同意豐邑從今天起為期3天可施工加強固定地上層設施，避免颱風來襲期間建築部件吹落，但除防颱外絕不能做其他工程。

不過地下層的搶險計畫卻至今未過，豐邑今天再向新竹縣府提出修正過的搶險計畫，以1個月為期，其中包含道路搶險計畫、第一階段地下室搶險計畫施作範圍、監測計畫、緊急應變措施和南向抽水計畫等等。

專案小組今也開會審查豐邑公司修正的一個月搶險計畫，會議共識要求豐邑公司補充道路搶險、監測計畫等具體詳細做法和量化數據等，並提供第三方專業單位認證同意內容，縣府盡快再審核。

專案小組委員建議在有地質鬆散疑慮的地方，增做垂直方向透地雷達監測，同時具體道路疏鬆部分開挖工法，施工期間也要配合市公所封路措施，分段、分區進行，避免全區封鎖影響居民生活。

小組共識認為，搶險計畫雖送交第三方專業單位審議，但第三方所提出部分修改與建議內容並未做出審核認可的具體結論，因此將再要求豐邑確實補充修正計畫，並經第三方專業單位認證同意可行後，盡速送專案小組審核。