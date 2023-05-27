竹市湧北湖圳長期飄臭又髒亂 市府短中期改善方案出爐

新竹市湧北湖圳因為過去屢被丟棄垃圾與沿線排放生活與餐飲汙水等，長期髒亂臭翻周邊住戶與師生，地方苦不堪言。新竹市政府跨局處研商整治方法，今天指出已訂定短中期方案，將加強周邊餐飲業稽查，並積極推動汙水下水道建設，解決困擾地方許久的惡臭難題。

竹市府表示，湧北湖圳為農委會農田水利署管轄水圳，此水圳仍有灌溉功能，主要供應成功路及延平路的稻田灌溉所用，該水圳目前主要流經新竹市西大路688巷至中正路區段，為明渠形式。但該區段尚未完成汙水下水道用戶接管，常有家戶丟棄垃圾及汙水的排放圳溝，導致惡臭。

市長高虹安說，尤其湧北湖圳鄰近民富國小，又是民富里重要的大排，長年惡臭讓周圍居民與民富國小師生苦不堪言，市府不該視若無睹，放任狀況持續惡化，她上任後特別指派秘書長張治祥督導湧北湖圳的改善作業，並由市長室列管追蹤進度。

張治祥已在3月30日會同工務處、環保局、衛生局等相關單位實地勘查，現場查看確實發現一般住家生活汙水直接排放至湧北湖圳，現場衍生惡臭髒亂情形。

市府表示，經通盤了解並跨局處召開專案會議後提出短中長期方案，短期採加強稽查作業，由衛生局不定期稽查湧北湖圳周邊餐飲業者，輔導業者遵循食品衛生規範準則，廚房設置截油設施且需清理乾淨，食品作業場所內及其四周不得任意堆置廢棄物。

另外，腐敗物或過期回收產品應設置專用貯存設施，並依廢棄物清理法及相關法規規定清理雜物，以防孳生病媒造成人體危害；新設建築物則由都發處落實要求起造人應依法設置油脂截留器。

市府環保局同時針對湧北湖圳沿線區域稽查餐飲業者廢食用油是否有依規委託合法業者處理，不得亂排造成道路側溝油垢淤積以及汙染情事，4月份查核6家餐館業，也8度巡查道路水溝；針對截流站維護清理頻率，環保局由每日一次增加為每日二次，確保水圳不蓄積垃圾、油脂及髒汙。