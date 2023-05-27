台61快速路桃園淹水權責單位多誰負責？地方盼徹底解決

桃園市台61快速道路觀音區忠孝交流道平面路段逢大雨必淹，市議員吳進昌、許更生指出，19日大雨最嚴重，以往淹了500多公尺，這次超過1500公尺還淹3天。水退了以後邀集市府和公路總局會勘，終於發現水患問題關鍵，因為靠近出海口的土溝長期被沙覆蓋，雨水匯流後遇阻塞沒有出口，後來動用5輛挖土機疏浚總算解決問題。

吳進昌表示，23日另一波鋒面大雨雖然沒再造成嚴重積淹水，但問題只是暫時解決，還是會讓人擔心能否經得起接下來「瑪娃」強颱的考驗，因為挖開的水路疏浚通道在強風、大雨肆虐下，海沙還是會流入土溝，長久之計還是要建構排水箱涵把雨水導入海裡，而且要做密閉式的箱涵，也要夠大，讓工作車能進入箱涵清淤。

「權責單位多，反而綁手綁腳，不知道要關多少會才能釐清誰來做」，吳進昌說，台61養護單位是公路總局，高架路面的雨水排入平面馬路，當初排水箱涵是交通部的工程，側溝因為同時有灌溉功能，是農水署桃園管理處，還是桃園市政府管轄有待釐清，需要新建的排水箱函到出海口約600公尺，即使要市府負責做，因為林務局的國有地，必須再協調，日前清淤會勘立委黃世杰服務處助理也到場，大家不分黨派都希望中央、地方按權責趕快找出徹底解決的辦法。

吳進昌說，淹水位置在台61快速公路31公里的平面路段，下雨天快速道路的雨水都會導入平面馬路兩邊的側溝，當初蓋快速道路的時候，附近有同時做新的排水箱涵，但是並沒有直接做到海邊，只接到土溝，離海邊還有約600公尺，大雨來襲時側溝和排水箱涵的雨水都道入土溝，不料過去沒有注意土溝靠近出海口已經被海沙阻塞500多公尺，才會衍生雨水無法宣洩甚至回流淹沿道路，造成台61平面道路在觀音區草漯重劃區忠考交流道積水車輛無法通行。