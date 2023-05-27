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台61快速路桃園淹水權責單位多誰負責？地方盼徹底解決

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台61桃園觀音段平面道路淹水，到了第二天晚上還有一半的路面泡在水中。圖／公路總局一工處提供
台61桃園觀音段平面道路淹水，到了第二天晚上還有一半的路面泡在水中。圖／公路總局一工處提供

桃園市台61快速道路觀音區忠孝交流道平面路段逢大雨必淹，市議員吳進昌、許更生指出，19日大雨最嚴重，以往淹了500多公尺，這次超過1500公尺還淹3天。水退了以後邀集市府和公路總局會勘，終於發現水患問題關鍵，因為靠近出海口的土溝長期被沙覆蓋，雨水匯流後遇阻塞沒有出口，後來動用5輛挖土機疏浚總算解決問題。

吳進昌表示，23日另一波鋒面大雨雖然沒再造成嚴重積淹水，但問題只是暫時解決，還是會讓人擔心能否經得起接下來「瑪娃」強颱的考驗，因為挖開的水路疏浚通道在強風、大雨肆虐下，海沙還是會流入土溝，長久之計還是要建構排水箱涵把雨水導入海裡，而且要做密閉式的箱涵，也要夠大，讓工作車能進入箱涵清淤。

「權責單位多，反而綁手綁腳，不知道要關多少會才能釐清誰來做」，吳進昌說，台61養護單位是公路總局，高架路面的雨水排入平面馬路，當初排水箱涵是交通部的工程，側溝因為同時有灌溉功能，是農水署桃園管理處，還是桃園市政府管轄有待釐清，需要新建的排水箱函到出海口約600公尺，即使要市府負責做，因為林務局的國有地，必須再協調，日前清淤會勘立委黃世杰服務處助理也到場，大家不分黨派都希望中央、地方按權責趕快找出徹底解決的辦法。

吳進昌說，淹水位置在台61快速公路31公里的平面路段，下雨天快速道路的雨水都會導入平面馬路兩邊的側溝，當初蓋快速道路的時候，附近有同時做新的排水箱涵，但是並沒有直接做到海邊，只接到土溝，離海邊還有約600公尺，大雨來襲時側溝和排水箱涵的雨水都道入土溝，不料過去沒有注意土溝靠近出海口已經被海沙阻塞500多公尺，才會衍生雨水無法宣洩甚至回流淹沿道路，造成台61平面道路在觀音區草漯重劃區忠考交流道積水車輛無法通行。

桃園市政府水務局表示，台61線積淹水問題確實是下方過路箱涵排往保安林地後方被沙丘阻斷所致，5月22日已由公路總局工務段與水務局緊急派工開挖臨時排水路，後續改善方案評估預計6月初完成後，邀集海管處、公路總局針對排水路設置方案討論，以利後續排水操作及維護。

桃園61快速路草漯段淹水，相關單位動用挖土機清淤積。圖／吳進昌議員提供
桃園61快速路草漯段淹水，相關單位動用挖土機清淤積。圖／吳進昌議員提供
市議員吳進昌、許更生參加會勘除了聽相關單位說明，也要求徹底解決淹水問題。圖／吳進昌議員提供
市議員吳進昌、許更生參加會勘除了聽相關單位說明，也要求徹底解決淹水問題。圖／吳進昌議員提供
台61桃園觀音段淹水問題，在於靠近海邊的土溝被海沙阻塞相當嚴重。圖／吳進昌議員提供
台61桃園觀音段淹水問題，在於靠近海邊的土溝被海沙阻塞相當嚴重。圖／吳進昌議員提供

雨水 桃園 淹水

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