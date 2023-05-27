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企業捐100台助聽器給竹市 提供長者身障者免費聽力檢查

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
元健大和直販事業股份有限公司捐贈100台數位降噪口袋型助聽器嘉惠竹市，副市長蔡麗清（右）代表受贈。圖／竹市府提供
元健大和直販事業股份有限公司捐贈100台數位降噪口袋型助聽器嘉惠竹市，副市長蔡麗清（右）代表受贈。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安上任推動「身障平權」政策，獲企業響應捐贈100台數位降噪口袋型助聽器嘉惠竹市，凡設籍竹市65歲以上長者及身心障礙者，今年底前可至元健大和直販事業股份有限公司的新竹南門門市（中華路二段570號）免費聽力檢查，若雙耳聽力損失達60至90分貝，即可免費領用1台助聽器。

副市長蔡麗清表示，落實身心障礙六大平權為高虹安市長的施政目標之一，也落實聯合國身心障礙者權利公約的精神。她感謝企業捐贈關懷，市府也針對聽語障者提供首創課堂手語翻譯服務、同步聽打服務之外，新竹市輔具資源中心也設置「聽力檢查評估室」，提供免費助聽器評估及驗證等服務。

「對聽損者而言，能夠聽見正常的聲音就是『天籟』。」元健大和董事長吳少暉表示，許多年長者以為聽不到是正常老化現象，卻不知聽不見會產生溝通障礙、心理疾病及安全危機等問題。

吳少暉也分享，自己手足就是聽力受損者，更讓他能夠同理聽損者在生活上的不便，因而推動「元健天籟列車」助聽器捐助活動，透過提供助聽器提高聽損者生活品質。公司自2019年成立至今，已捐助18個縣市政府及鄉鎮公所等單位超過1萬台免費助聽器。

市府社會處長黃佳婷表示，截至今4月底，本市領有聽覺障礙證明者有2109人，去年申請領有助聽器輔具費用補助者有469人，補助費用共358萬6250元，今年也會繼續推廣相關補助，並善用新增的助聽器來協助有需要的長輩及聽損者。

此外，市府在身心障礙福利大樓設置「新竹市輔具資源中心」，除提供免費聽力檢查、驗證及試配服務外，更協助急需輔具民眾提供短期二手輔具借用服務，積極推動輔具捐贈、回收與借用。

高虹安 老化

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