竹縣逃家水豚現蹤紅樹林 團隊漏夜搜尋

中央社／ 新竹縣26日電

新竹縣民眾飼養的水豚離家多日，竹縣流浪動物珍愛協會今天指出，接獲民眾通報水豚現身新豐紅樹林淺灘，但今天動員人力前往搜尋，截至深夜10時尚未尋獲。

新竹縣流浪動物珍愛協會向中央社記者表示，有民眾昨晚在新豐紅樹林生態保護區淺灘發現水豚蹤影，團隊今天上午獲報後，先由志工前往巡視，並未發現，下午2時許再次動員人力會同飼主前往找尋，直至5時仍未見牠現身。

協會人員指出，礙於天色漸暗加上海水漲潮，團隊等到晚間9時30分許退潮再次展開搜尋，不過直到近11時還是沒有進展，眼看下週恐有颱風帶來風雨，附近又有浪犬威脅，希望能盡快找到水豚下落。

新竹縣議員朱健銘也透過臉書發文指出，整個下午都在紅樹林尋找水豚君，地形很不好走，又面臨到漲潮，呼籲民眾若有看見水豚君，能夠協助通報。

流浪動物珍愛協會表示，民眾飼養的2隻水豚日前偷跑離家，其中1隻21日在新豐鄉瑞興村崁頭溪附近被發現成功誘捕，另1隻仍在外流浪至今。

水豚 流浪動物 新竹

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