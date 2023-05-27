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桃市9103將停駛 試辦263接棒

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園大溪至新北土城捷運頂埔站的公路客運「9103」路線，因業者不堪虧損將於6月停駛，桃園市交通局規畫市區公車「263」大溪-恩主公醫院路線接續服務，6月5日試辦上路。圖／桃市府交通局提供
桃園大溪至新北土城捷運頂埔站的公路客運「9103」路線，因業者不堪虧損將於6月停駛，桃園市交通局規畫市區公車「263」大溪-恩主公醫院路線接續服務，6月5日試辦上路。圖／桃市府交通局提供

桃園大溪至新北土城捷運頂埔站的公路客運「9103」路線，因業者不堪虧損將於6月停駛，桃園市交通局規畫市區公車「263」大溪-恩主公醫院路線接續服務，6月5日試辦上路。交通局也預告6月還有公路客運「9089」桃園後火車站至台北捷運古亭站路線將停駛，正規畫以市區公車取代。

桃市府交通局指出，9103公路客運疫情前每班次人數不到20人，後因遇疫情逐步減班，最嚴重平均不到3人。現況為往返共4班，每班次平均人數約10人，因聯營的桃園及台北客運營運期滿又代駛2年，業者不堪虧損決定停駛，交通局規畫市區公車263替代。

交通局長張新福說，263路線將原本9103縮駛至三峽地區，並增加停靠恩主公醫院，希望降低衝擊同時強化就醫交通服務。該路線6月5日上路試辦3個月，每天往返10班次，由市府提供虧損補貼。

交通局公共運輸科長黃心韻坦言，大眾運輸工具選擇變多，導致部分公路客運搭乘人數減少，不過仍有許多地區需仰賴公車代步，交通局會持續衡量路線存廢必要性，有需求就不會消失。

市議員陳治文說，市區公車263路線兼具交通、觀光、文化價值，肯定市府團隊用心推動，試辦期間如運量大，也將要求交通局研議增加班次。

公車 桃園 疫情

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