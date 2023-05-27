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竹市啟動都更2.0 到孟竹國宅宣導
老舊社區更新攸關城市風貌與發展，新竹市政府向台北市政府請益後，於昨天宣布啟動都更2.0計畫，首波針對老舊國宅宣導，前晚已到屋齡40年的孟竹國宅向住戶說明政策內容。此計畫將以三階段協助私人推動社區都更，第一階段比率符合75%意願門檻，即可向市府申請協助輔導。
新竹市汙水下水道建設過去推展被挨批牛步，市議員宋品瑩、陳建名昨質詢關切。市府工務處說明，最新接管率19.82%，並預告今年汙水下水道推案量很大，要衝刺2026年接管率達26%。
竹市府指出，高虹安市長上任後關心舊城區都市更新，並列為施政重點計畫之一，並責成都發處擬定都更2.0計畫。都發處長翁義芳說明，竹市都更2.0計畫採三階段協助私人推動老舊社區都更，相較於都更條例的90%同意門檻，市府降低至75%意願門檻，即可向市府申請協助。
翁義芳說，第一階段社區意願書達75%時，先有輔導團隊進駐；第二階段社區意願書達90%時，協助評估更新方案、財務試算及模擬選配；第三階段協助招商實施者辦理都更。
孟竹國宅外牆斑駁、管線設施老舊，市府2012年以來啟動輔導團、辦理逾9場說明會，但礙於社區住戶同意比例偏低，一直無法順利推展，已被視為市府推動都更2.0計畫的指標社區。
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