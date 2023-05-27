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防瑪娃襲台 桃竹排水系統備戰

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬鄭國樑／連線報導
19日豪雨造成竹北濱海一帶嚴重淹水，市公所將針對貓兒錠圳展開清淤。圖／竹北市公所提供
19日豪雨造成竹北濱海一帶嚴重淹水，市公所將針對貓兒錠圳展開清淤。圖／竹北市公所提供

強颱瑪娃朝台灣逼近，桃園新竹剛因強降雨鬧水災，無不上緊發條應變。桃園市政府統計有20處潛力災點，因應防颱都加強清理排水系統，新竹縣竹北市公所鑑於造成水患的「貓兒錠圳幹線」為三不管地點，已先撥400萬元清淤，衍生「天坑」事件的豐采520建案工地，今起展開防颱工程。

桃園市政府統計，5月19、23日因為大雨發生水患共20處災點，水務局表示，水患災點多肇因異物阻塞排水系統，因應強颱來襲，已清理塑膠袋等堵塞物。其中蘆竹區南山一路日前出現「漂漂河」積淹水場景，在清除排水溝阻塞物後迅速退水，將增設排水格柵讓雨水加速排放。

竹北市「豐采520」工地引發周邊天坑疑慮，建商已向縣府提出防颱必要措施備查，今起3天展開防颱工程。記者郭政芬／攝影
竹北市「豐采520」工地引發周邊天坑疑慮，建商已向縣府提出防颱必要措施備查，今起3天展開防颱工程。記者郭政芬／攝影

桃市議員李光達則憂心八德區高城社區和桃園區龍泉社區一帶，只要遇上大雨就容易淹水，水務局曾說要加強排水導入茄苳溪，但從前市長鄭文燦任內就一直講到現在還沒做，深怕再鬧水患。

新竹縣竹北濱海地區5月19日豪大雨嚴重積淹水，積水深80公分，竹北市公所清查發現區內的主要排水溝圳「貓兒錠圳幹線」下游出口宣洩不及，造成崇義、尚義較低窪處雨水無法排出而淹水。

市公所因應防汛，已在貓兒錠圳幹線出口處放置3台大型抽水機「待命」，竹北市長鄭朝方前天也到崇義里辦易淹地區改善說明會，短期改善將由市公所提撥400萬元清淤，並持續釐清權責單位。

中期改善由公所將提撥750萬元經費展開下游清溝，並檢討鳳岡路五段415巷道路側溝改善可行性；長期改善將建請縣府興建固定式抽水站，並請縣府協調林務局，於近處新闢出海口。

此外，竹北「天坑」事件附近居民憂心颱風將至，恐有安全疑慮，「豐采520」工地所屬的豐邑建設已向縣府提出防颱整備計畫，今天起為期3天將進行火藥擊釘加強固定鋼承鈑工作，縣府工務處表示，今天也將加班進行專案小組審查。

桃園 淹水 新竹

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