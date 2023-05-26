天坑案惹議 議員建議楊文科退還建商政治獻金

新竹縣議員張珈源今天在議會質詢表示，豐邑集團因竹北天坑案引發公共安全疑慮，也衍生政治信任問題，建議縣長楊文科退回建商的政治獻金，以昭社會公信。

新竹縣竹北市「豐采520」建案周邊道路曾多次塌陷，4月27日鄰近工地的莊敬六街出現「天坑」，導致整台車輛墜落，縣府當天勒令停工。

對於外界質疑競選連任期間接受豐邑建設等相關企業共87萬7420元政治獻金，並使用建商的接待中心為競選總部，新竹縣長楊文科昨天澄清，競選期間接受的政治獻金，皆為合法收受、申報，捐獻對象來自百工百業，當中並無不法對價關係，絕對禁得起檢視，至於競選總部也是透過正常租約與租賃取得。

縣議員張珈源今天質詢時表示，從政者依監察院辦法收受政治獻金、開立收據，一切合法，這沒問題，但不巧這家建商桶了這麼大的簍子，縣內這麼多興建中大樓，唯獨這家公司建案的工地周邊道路連續發生坍塌。

張珈源指出，建商先捐政治獻金、再收租，「一加一減等於零，還可以減稅，很會算」，但這衍生政治信任問題，建議縣長楊文科站出來，退回政治獻金，以昭社會公信。

張珈源說，選舉過程中，候選人對於每筆政治獻金不一定清楚，總部的相關支出也管不到那麼細，但會引發外界不必要聯想，為了新竹縣政府的威信，讓公務員能抬頭挺胸捍衛自己清白，才會做此建議。

張珈源向楊文科喊話，建議他能對於退回政治獻金一事加以「深思熟慮」但不必當下答覆；楊文科在座位上則是以點頭回應。