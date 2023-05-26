橫山書法藝術館榜書展 張善政：青埔將成藝術廊道
桃園橫山書法藝術館與國立歷史博物館共同策劃「榜書」展，明天起開展。桃園市長張善政今天說，未來桃園市立美術館及兒童美術館落成後，青埔將成為台灣的藝術亮點廊道。
橫山書法藝術館與國立歷史博物館合作，以雙機構策展人方式共同策劃「榜書」展，展期自27日起至7月24日，今天開幕記者會上也由莫比斯圓環創作公社進行「榜．響墨」行動藝術表演。
張善政出席開幕記者會時表示，橫山書法藝術館是台灣唯一以書法為主題的博物館，在這裡可以看到屬於漢字的文化藝術之美，未來桃園市立美術館及兒童美術館落成後，青埔將成為台灣少見的藝術亮點廊道。
橫山書法藝術館館方表示，「榜書」是晚清後慣用來指稱一切大字書法，展覽規劃4大展區，包括「彰功銘記」、「寫經興佛」、「示名顯義」以及「當代書藝的詮釋」，展出史博館藏選品及私人拓本收藏，並邀請當代書藝家進行榜書創作。
館方表示，展出作品包括唐代顏真卿「大唐中興頌」、宋代「重修山河堰碑」等歷代經典大字拓本，以及13名現、當代書藝家的榜書創作，並在9米高的LED牆面上，以動畫呈現台灣各大小地區的榜書名作，讓民眾感受大字書法的特殊趣味。
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