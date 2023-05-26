竹縣府強拆違章驚見有害廢棄物 民眾怕影響到附近良田
新竹縣為遏止農地工廠(倉庫)違章歪風，縣長楊文科決定強勢執法，日前拆除湖口鄉5處違章，其中一處內有廢棄物及進入司法程序，議員何建樺今天質詢中提及，這是有害廢棄物，且是法院保留證物，未來應先了解內部存在的物品，避免傷害到附近良田。
何建樺說，這一案已進入司法程序，當天在拆時，他特別到場說明有三處堆置廢棄物，不可以全拆，就怕廢棄物外洩，但他也直言，就算沒有全拆，但建築體已受影響，近期下大雨，若是污染到旁邊的良田，誰要負責？
對此，新竹縣長楊文科回應，對於倉庫內法院保留證物，工務處並未拆除全數建物，保留原有3處廢棄物鐵皮屋，到場前也通知地主應自行搬遷屋內物品；房屋所有人應負全責，後續拆除案，縣府事先會與業主加強說明，強調必須自行保護證物，執行細節會再做調整。
環保局說明，廢棄物中有部分是列管的有害廢棄物，已進入偵辦，環保局也要求地主提出事業廢棄物的處理計畫。
竹北不斷成長，但交通塞車已成迫切問題，議員張珈源直指，各縣市都積極提出交流道的計畫，但竹縣幾乎牛步，希望縣長能責成交旅處，盡快研議向中央爭取經費。
楊文科回應，縣府針對交通問題有不斷檢討，竹北交流道如照103年改善計畫，需執行相當大的破壞，包含地下道通過等，如何讓通車更便利，如楊頭高架公路建設後，預計竹北南北向匝道都會增加，高鐵線下道路預計在今年下半年通車，寶山鄉聯外道路路網配合台積電進駐增設交流道，在湖口也規劃增設第二交流道及改善原有交流道，以及若科三計畫通過，二重埔增設交流道，縣府是全方面考量增設交流道的計畫。
議員吳傳地說，新豐坪頂重劃區社區有800戶左右，但污水設施10年來未運作，感謝縣長去年允諾污水池由縣府接管，今年3月份順利移交，但有些細節需改善，希望縣府加快腳步，讓該設施盡快運作，讓社區居民有個很好的環境。楊文科說，接獲居民苦不堪言，縣府了解後早期設施並不完善，立即允諾協助接管，如該設施完整後，縣府盡快在6月份完成。
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