竹市議員林盈徹罹聽覺障礙 議會質詢「同步聽打」助攻

新竹市香山區市議員林盈徹自幼罹患聽覺障礙，今天赴市議會質詢特別自費找來聽打員同步聽打質詢內容，他說，只要領有聽障身障證明可申請免費同步聽打服務，他希望社會資源共享，決定自掏腰包申請，認為此項服務對質詢幫助很大，希望更多人可以關注到聽障議題，有需要可尋求相關資源協助。

林盈徹因罹患聽障，平時配戴助聽器輔助生活，他擔任第9屆議員時，就透過議會申請同步聽打服務，這次他回鍋順利當選議員，議會貼心詢問，協助他申請聽打服務。

林盈徹說，因為自己的聽力受損，部分咬字比較聽不清楚，擔心會聽錯語意，質詢安排聽打服務，聽打員就坐在他的前方，邊聽質詢內容邊打字，他可以透過電腦螢幕即時掌握市府官員答詢的內容。他認為聽打服務助益很大，也讓他質詢時不那麼慌張。

林盈徹也提到，對有聽力受損的身障人士而言，希望對方能同理稍微加大音量，也因此今天質詢時，特別請局處首長答詢時可以大聲一點，讓他可以聽清楚回覆內容。同時也建議要放慢語速，因為答詢內容多涉及專業名詞，方便聽打員即時理解、打字。

市府社會處指出，凡個人實際領第二類（聽覺障礙類別）身心障礙證明，或合併聽語障的多重障礙者，或是機關或單位如醫療院所、公私立學校、非營利組織及各級政府機關等符合資格可申請免費同步聽打服務，市府委託社團法人新竹市聲暉協會辦理。