竹市汙水下水道接管率低 市府拚2026年接管率達26%

新竹市汙水下水道建設過去推展被挨批牛步，進度落後新竹縣與苗栗縣，市議員宋品瑩、陳建名今赴議會質詢不約而同關切汙水下水道建設進度。市府工務處說明，最新接管率19.82%，並預告今年汙水下水道推案量很大，力拚2026年接管率達26%。

市府工務處指出，新竹市汙水下水道接管率2015年為12%，2022年底為19%，8年時間接管率僅成長7%。由於推展進度慢，接管率近年還被新竹縣與苗栗縣「超車」。

市長高虹安去年選舉期間就關注新竹市汙水下水道推展過慢，影響城市發展，上任後責成工務處加速推動公共汙水下水道建設，滿足市民期待改善生活環境需求，市府正執行「汙水下水道第三期實施計畫」，已完成3萬5000戶接管用戶，接管率約20%。

「今年會迎來汙水下水道的最大推案量。」工務處長曾嘉文說明，市府正在積極辦理關東區次幹管工程、東大區用戶接管第三標暨指定地區-2及公道五路分支管網，及用戶接管工程暨指定地區-1工程，約可完成1萬戶接管用戶，有望再提升6%的接管率，力拚2026年接管率達26%。

不僅如此，竹市府今年也將陸續發包公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-2標 （規畫戶數約為4000戶），公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3標（規畫戶數為7100戶）、南大區A1標（規畫戶數為2500戶）等工程，預計竹市2029年汙水下水道接管率將提升至30%以上。

市府工務處指出，汙水下水道系統是建設的百年大計，接管率更是檢視城市進步的重要指標，市府目前已重新招標汙水勞務及工程採購，加速推動汙水下水道工程，並提醒各用戶配合下水道的用戶接管工程，改善居家生活品質、攜手打造宜居的新竹市。

陳建名過去曾在竹市府任職，他說，汙水下水道接管不容易，每個汙水下水道現場會面臨不同意見，都需要整合才能推動，身為民意代表樂於協助市府協調現場意見，也要求若汙水下水道工程破壞路面，應該盡快復原，兼顧路平需求提升道路環境安全。