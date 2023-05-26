快訊

0056看齊00878…改「季配息」和納入收益平準金！最快7月就進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市汙水下水道接管率低 市府拚2026年接管率達26%

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市汙水下水道接管率低，市府正在積極推動提升。圖／竹市府提供
新竹市汙水下水道接管率低，市府正在積極推動提升。圖／竹市府提供

新竹市汙水下水道建設過去推展被挨批牛步，進度落後新竹縣與苗栗縣，市議員宋品瑩、陳建名今赴議會質詢不約而同關切汙水下水道建設進度。市府工務處說明，最新接管率19.82%，並預告今年汙水下水道推案量很大，力拚2026年接管率達26%。

市府工務處指出，新竹市汙水下水道接管率2015年為12%，2022年底為19%，8年時間接管率僅成長7%。由於推展進度慢，接管率近年還被新竹縣與苗栗縣「超車」。

市長高虹安去年選舉期間就關注新竹市汙水下水道推展過慢，影響城市發展，上任後責成工務處加速推動公共汙水下水道建設，滿足市民期待改善生活環境需求，市府正執行「汙水下水道第三期實施計畫」，已完成3萬5000戶接管用戶，接管率約20%。

「今年會迎來汙水下水道的最大推案量。」工務處長曾嘉文說明，市府正在積極辦理關東區次幹管工程、東大區用戶接管第三標暨指定地區-2及公道五路分支管網，及用戶接管工程暨指定地區-1工程，約可完成1萬戶接管用戶，有望再提升6%的接管率，力拚2026年接管率達26%。

不僅如此，竹市府今年也將陸續發包公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-2標 （規畫戶數約為4000戶），公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3標（規畫戶數為7100戶）、南大區A1標（規畫戶數為2500戶）等工程，預計竹市2029年汙水下水道接管率將提升至30%以上。

市府工務處指出，汙水下水道系統是建設的百年大計，接管率更是檢視城市進步的重要指標，市府目前已重新招標汙水勞務及工程採購，加速推動汙水下水道工程，並提醒各用戶配合下水道的用戶接管工程，改善居家生活品質、攜手打造宜居的新竹市。

陳建名過去曾在竹市府任職，他說，汙水下水道接管不容易，每個汙水下水道現場會面臨不同意見，都需要整合才能推動，身為民意代表樂於協助市府協調現場意見，也要求若汙水下水道工程破壞路面，應該盡快復原，兼顧路平需求提升道路環境安全。

新竹 苗栗縣

延伸閱讀

日本對俄實施新制裁 涵蓋軍事、建築及工程領域

新北鶯歌正義平交道排水工程完工 改善大雨就淹問題

新竹縣總圖工程進度超前已達39% 2025年開館啟用

綠營竹市立委徵召人選受關注 李妍慧：配合黨中央規畫

相關新聞

獨／傳獲高虹安延攬入新竹市府 民眾黨美女發言人回應了

有「最美發言人」之稱的台灣民眾黨發言人徐千晴去年在新竹市長選舉期間，擔任高虹安發言人受到矚目，今天傳出徐千晴獲高虹安延攬...

影／被賣菜耽誤的金嗓大叔 阿峰兼做公益月入善款高達20萬

苗栗縣鯉魚潭水庫的攤販「賣菜大叔—阿峰」近來在網路爆紅，他邊賣菜邊唱歌，歌聲具有穿透感染力備受好評，超大支麥克風更是吸睛...

防強颱干擾台電延後桃園工程 水公司取消明天兩區停水

桃園市政府經發局表示，台灣自來水公司第二區管理處原訂明天（27日）配合台電辦理「配電外線工程第十二區管理處板新淨水場停電...

竹市議員林盈徹罹聽覺障礙 議會質詢「同步聽打」助攻

新竹市香山區市議員林盈徹自幼罹患聽覺障礙，今天赴市議會質詢特別自費找來聽打員同步聽打質詢內容，他說，只要領有聽障身障證明...

竹市汙水下水道接管率低 市府拚2026年接管率達26%

新竹市汙水下水道建設過去推展被挨批牛步，進度落後新竹縣與苗栗縣，市議員宋品瑩、陳建名今赴議會質詢不約而同關切汙水下水道建...

石門山育樂中心老舊民代要求轉型 預計2025年完成

桃園石門山育樂中心過去由桃園縣政府興建，提供勞工及一般民眾住宿及辦活動等使用，不過近40年的建築老舊，增加市府修繕負擔，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦