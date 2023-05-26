石門山育樂中心老舊民代要求轉型 預計2025年完成

桃園石門山育樂中心過去由桃園縣政府興建，提供勞工及一般民眾住宿及辦活動等使用，不過近40年的建築老舊，增加市府修繕負擔，有民代認為老舊建築應重建轉型卻持續和廠商續約，不利發展。

桃園市勞動局回應，2019年獲財政部補助以ROT委外方式經營，恰逢疫情招商不順，今年2月初再開標，3月底已有廠商投標，目前正議約中，預計2025年1月完成重建轉型。

石門山育樂中心鄰近龍潭、大溪，是推動地方休閒、勞工訓練及住宿等場域，縣府自1986年起造，1990年取得使用執照，初期由勞動局自行維管營運，自2003年起配合委外經營政策，委由救國團營運至2008年2月，2008年至2014年則採公開招標由汗雲公寓大樓管理維護股份有限公司取得經營管理，2014年2月期滿後辦理擴充續約，合約至2020年2月28日止，後再續約。

市議員徐玉樹表示，石門山育樂中心占地約5公頃，應妥善轉型，現又讓原營運商延期，桃園為國門之都，近40年的老舊建築，應重新審思如何重建，建議思考規畫供勞動局、青年局等局處做訓練基地或發展旅遊觀光景點，一同帶動周邊景點發展。

勞動局回應，市府委託經營至2020年合約期滿後，財政部推動補助以ROT委外方式經營，不過受疫情影響招標都不順利，今年疫情趨緩，2月7日再於財政部促參平台辦理招標，3月底已完成廠商徵選，目前申請廠商正和市府一同討論相關改建及投資計畫。

勞動局說，因發展觀光條例有10年落日條款限制，因此ROT廠商將於2025年1月前完成改建，否則也將廠商影響30年的促參年限，改建期間將停止營運，不過為方便登山健行民眾，公廁暫不封閉，待主建築完成改建後再來施作。