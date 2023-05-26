帳號被盜散播不雅內容、體罰 竹縣議員揭學生身心煎熬

校園霸凌事件引發關注，新竹縣民進黨籍議員張珈源、吳傳地、何建樺今天聯合質詢，揭露有國小生疑遭霸凌，包含老師言語、同學霸凌等，還有網路帳號被盜用，散播不雅資訊，遭同學排擠，學生身心煎熬。縣府教育局長楊郡慈回應，皆啟動相關機制，允諾保障學生權益。

吳傳地接獲民眾陳情，有兩名學生遭到師長、同學霸凌，其中一名在班上受到霸凌，目前轉到其他班級，但後來卻被要求回原班，希望縣府協助，避免二度傷害。另一名則是特殊生面臨體罰「錯一題要交互蹲跳30下」、教學不利等，家長為此四月就向國教署陳情，但進度延宕。

楊郡慈回應，老師未針對特殊生，而是要求全班，目前已進入到調查程序，駐區督學、特教科會協助，從中幫忙校方、老師與家長學生的溝通，同步進行輔導處理。記者追問體罰內容？楊郡慈回應該案已進入調查，不便對公開相關內容。

另一名學生因提出霸凌疑慮，日前也進入調查，調查期間學生轉到另一班級，由於日前調查結果為無霸凌，因此按規定學生得回原班級，但因為家長提出異議，因此教育局請家長提出申覆，讓這名學生持續安置在他班。楊文科則回應，霸凌事件很複雜，會要求教育局去了解，快速的協助解決。

何建樺也緊追學童霸凌案，有國小生帳號被同學拿走，藉由他的名字散布不雅內容，學校也無法處理，只能報警，但盜用該帳號的同學家長不處理，造成這名學生身心受創，不敢到校上課，還有自虐傾向，網路霸凌很可怕，要求縣府處理。對此，楊郡慈回應，目前此案進入調查中，會盡快來做協助。

新竹縣足球風氣盛行，張珈源今天指出足球俱樂部無法可管，日前有竹北童隨日籍教練到外地比賽，家長原託給教練照顧，教練因故未能接送小孩、轉托給其他家長，未料卻遭遇車禍，導致小孩死亡，讓這名家長相當傷心，更凸顯出俱樂部的運作機制與管理，連學校、教育局都無法把關，他在議會質詢時說，他會具名檢舉這名教練，要求政府介入了解其教練的簽證、工作等行為。

對此，楊郡慈回應，據查該教練登記於竹市俱樂部，由於俱樂部不是以補習班類別設置，若發生狀況的確很難協助，日前已向體育署反應尚無法規管理俱樂部的問題。