快訊

付760元就給摸「國鳥」！紐西蘭人暴怒 美動物園急道歉滅火

太狂了！ 台大明畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

韓亞客機「逃生門高空中彈開」！6人呼吸困難 疑是乘客誤觸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化觀光 張善政：爭取中央增購機捷列車 機場設桃園展館

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政表示要向中央爭取在桃園國際機場設置桃園展館。記者鄭國樑／攝影
張善政表示要向中央爭取在桃園國際機場設置桃園展館。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天中午參加議會定期會閉幕後受訪，表示疫情後已經預見國際客回流增溫，機場捷運的列車目前是不夠的，採購列車要花時間，捷機產權屬於交通部，市政府超前部屬，已經把增購列車的需求提出來，希望中央支持。

張善政並說明，市府原本就計畫在桃園國際機場設立一個介紹桃園特色的展示館，希望國外朋友一下飛機在桃園，還沒有出機場就有機會看到桃園很多特色，將來會跟民航局、機場公司協調，看有沒有可能來實施。

桃園市副市長蘇俊賓昨天陪同行政院長陳建仁，視察桃園國際機場第三航廈進度，和旅客入境服務等工作，當面陳院長反映添購機捷列車的需求。

蘇俊賓表示，隨著疫情趨緩、國境解封，來台國際旅客單月已經突破200萬人次，可說是令人振奮的好消息。以桃園捷運的運輸量而言，雖然目前入境旅客並未完全恢復疫情前水準，但機場捷運5月的平均日運量已超越疫情前水準，現階段15分鐘一班的載客量，顯然不足以應付逐漸增加的通勤，以及國際觀光客搭乘需求。

蘇俊賓長當面向陳建仁爭取支持機場捷運的列車添購計畫，預計增購15輛的列車及相關準備措施等，希望中央能夠給予桃園捷運更多的支持，同時也期許中央與地方攜手合作，共同為國際旅客提供更好的大眾運輸服務，讓所有來台的旅客都能享有優質的服務體驗。

蘇俊賓指出，為加速吸引國際觀光旅客來台，交通部推出「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land」，及「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」，市府積極爭取把觀光客留在桃園，觀光局也將大溪老街的歷史建築，與桃園最具特色的埤塘景觀納入體驗行程，讓短天數的遊客可以留在桃園。市府也會持續與中央合作，推出更多過境低碳旅遊行程，並希望第三航廈有更多機會與空間可以行銷桃園。

蘇俊賓表示，交通部的目標是年底前達到600萬觀光客入境，市府非常認同，但隨著旅客量增加，相關的服務品質能不能跟上是最需要擔心的，我們的目標應該不只是創造人次，而是創造600萬人次的優質服務體驗。

機場捷運 蘇俊賓

延伸閱讀

全國最大場桃園3對3籃球賽 總獎金60萬 增格鬥組挑戰UBA

機捷運量超越疫情前水準 桃市府爭取添購15輛列車

桃園生育津貼「多1胎加1萬」放寬設籍時間？張善政鬆口會研議

防中捷事故重演 張善政：外聘第三單位巡檢

相關新聞

強化觀光 張善政：爭取中央增購機捷列車 機場設桃園展館

桃園市長張善政今天中午參加議會定期會閉幕後受訪，表示疫情後已經預見國際客回流增溫，機場捷運的列車目前是不夠的，採購列車要...

天坑案颱風將襲 豐邑宣布明起3天防颱施工

因應強颱瑪娃颱風來襲，豐邑機構今天表示，為已向縣府提出防颱必要措施備查，明起三天將進行防颱工程施工，進行火藥擊釘加強固定...

高虹安宣布推都更2.0計畫 前進40年孟竹國宅說明政策

老舊社區更新攸關城市風貌與發展，但新竹市舊城區私人社區整合都更案件成功率低。新竹市政府今年向台北市政府請益後，於今天宣布...

颱風近民憂天坑災害擴大 竹縣府明早急審搶險防災計畫

今明兩天受強颱瑪娃外圍環流影響，台灣局部近期短暫陣雨，汛期將至，讓竹北天坑案的附近社區相當憂心。對此，工務處今天回應，豐...

519豪雨釀竹北沿海多處淹水 市公所展開治水改善計畫

519新竹地區降下大豪雨，造成竹北濱海一帶村里出現嚴重積淹水，最深處達80公分、水深及腰，市公所認為肇禍原因之一為區域內...

竹市金雅重劃區建案成長 6月試辦夜間垃圾清運路線出爐

新竹市金雅重劃區過去沒有垃圾清運路線，新竹市環保局今天指出，6月1日起試辦夜間垃圾清運路線，以設置11處定時定點為主、沿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦