強化觀光 張善政：爭取中央增購機捷列車 機場設桃園展館

桃園市長張善政今天中午參加議會定期會閉幕後受訪，表示疫情後已經預見國際客回流增溫，機場捷運的列車目前是不夠的，採購列車要花時間，捷機產權屬於交通部，市政府超前部屬，已經把增購列車的需求提出來，希望中央支持。

張善政並說明，市府原本就計畫在桃園國際機場設立一個介紹桃園特色的展示館，希望國外朋友一下飛機在桃園，還沒有出機場就有機會看到桃園很多特色，將來會跟民航局、機場公司協調，看有沒有可能來實施。

桃園市副市長蘇俊賓昨天陪同行政院長陳建仁，視察桃園國際機場第三航廈進度，和旅客入境服務等工作，當面陳院長反映添購機捷列車的需求。

蘇俊賓表示，隨著疫情趨緩、國境解封，來台國際旅客單月已經突破200萬人次，可說是令人振奮的好消息。以桃園捷運的運輸量而言，雖然目前入境旅客並未完全恢復疫情前水準，但機場捷運5月的平均日運量已超越疫情前水準，現階段15分鐘一班的載客量，顯然不足以應付逐漸增加的通勤，以及國際觀光客搭乘需求。

蘇俊賓長當面向陳建仁爭取支持機場捷運的列車添購計畫，預計增購15輛的列車及相關準備措施等，希望中央能夠給予桃園捷運更多的支持，同時也期許中央與地方攜手合作，共同為國際旅客提供更好的大眾運輸服務，讓所有來台的旅客都能享有優質的服務體驗。

蘇俊賓指出，為加速吸引國際觀光旅客來台，交通部推出「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land」，及「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」，市府積極爭取把觀光客留在桃園，觀光局也將大溪老街的歷史建築，與桃園最具特色的埤塘景觀納入體驗行程，讓短天數的遊客可以留在桃園。市府也會持續與中央合作，推出更多過境低碳旅遊行程，並希望第三航廈有更多機會與空間可以行銷桃園。

蘇俊賓表示，交通部的目標是年底前達到600萬觀光客入境，市府非常認同，但隨著旅客量增加，相關的服務品質能不能跟上是最需要擔心的，我們的目標應該不只是創造人次，而是創造600萬人次的優質服務體驗。