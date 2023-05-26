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天坑案颱風將襲 豐邑宣布明起3天防颱施工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
豐邑機構今天表示，為已向縣府提出防颱必要措施備查，明起三天將進行防颱工程施工。記者郭政芬／攝影
豐邑機構今天表示，為已向縣府提出防颱必要措施備查，明起三天將進行防颱工程施工。記者郭政芬／攝影

因應強颱瑪娃颱風來襲，豐邑機構今天表示，為已向縣府提出防颱必要措施備查，明起三天將進行防颱工程施工，進行火藥擊釘加強固定鋼承鈑工作，並巡檢各地上樓層必要的防颱措施，屆時會有明顯噪音，也請居民無須擔憂。

豐邑因竹北天坑案，該建案已經暫停施工，且正在提交搶險計畫，豐邑說明，因建案基地地上層版面鋼承鈑(DECK)鋪設完成樓層，尚有未灌漿完成及剪力釘未施作部分，避免鋼承鈑有可能被強風吹落危害，工地亟需進行必要防颱措施。

因此，豐邑公布在此停工期間將施作防颱工程區域分別為：A棟(臨莊敬六街)14F到16F及B棟(臨自強北路)17F區域，火藥擊釘加強固定鋼承鈑，並巡檢各地上樓層必要防颱措施，以因應颱風來襲可能造成影響，施工日期為5月27日到29日計三天。

豐邑表示，上述防颱項目皆為維護工地以及附近居民安全，施作期間會有明顯噪音，豐邑已向新竹縣政府申請施工備查，並同時通知里辦公室，請居民無須擔憂。

颱風 新竹

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