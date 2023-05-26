519豪雨釀竹北沿海多處淹水 市公所展開治水改善計畫

519新竹地區降下大豪雨，造成竹北濱海一帶村里出現嚴重積淹水，最深處達80公分、水深及腰，市公所認為肇禍原因之一為區域內水圳竟是三不管地帶，長期未清淤，因此公所將先提撥經費清淤，並建請新竹縣府興建抽水站、新闢出海口。

竹北市公所指出，這次發生大範圍積淹水的崇義里、尚義里，區域內有條主要的排水溝圳「貓兒錠圳幹線」，從上游往下一分為二成兩條支線，最後以雙雙匯入鳳山溪出海口，不過其中的「臨海側支線」管轄單位權責不清，經聯繫會報釐清，仍不知是中央或主管水利機關，又或是地方縣市政府該負責。

大豪雨發生時，大量雨勢積淹在沿海區域，因為凌晨4時許時雨量一度達到近90毫米，加上當天適逢初一大潮，貓兒錠圳排水幹線下游出口宣洩不及，水位一度漫過路面，進而造成崇義、尚義較低窪的區域雨水無法排出而淹水。

雖然第一時間市公所立即調派抽水機抽水，但積水一直到當天近中午才逐漸消退，已造成居民嚴重財損，後續市公所改放置3台大型抽水機於貓兒錠圳幹線出口處待命，就怕後續梅雨或颱風來襲，又會造成淹水危及民眾生命財產安全。

竹北市長鄭朝方表示，崇義里等多處低窪地帶，3年前就曾發生淹水情形，這次再釀水災，市公所十分重視，因此市公所規畫出短、中、長期的改善計畫，昨天也到崇義里舉辦易淹地區改善說明會，地方居民給予了許多意見。

短期改善計畫將由市公所先行提撥400萬元經費，針對水圳搶先進行清淤作業，雖還無法釐清水圳是由哪個單位負責管轄，後續將再進一步進行行政程序權責釐清；鄭朝方進一步表示，針對西區易淹地區排水改善計畫，首先將就權責釐清，上游部分目前由新竹縣政府每年進行清溝作業。