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竹市金雅重劃區建案成長 6月試辦夜間垃圾清運路線出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局清潔科隊員協助民眾收運垃圾。圖／竹市府提供
新竹市環保局清潔科隊員協助民眾收運垃圾。圖／竹市府提供

新竹市金雅重劃區過去沒有垃圾清運路線，新竹市環保局今天指出，6月1日起試辦夜間垃圾清運路線，以設置11處定時定點為主、沿線清運為輔，垃圾車清運一般垃圾及廚餘、採周收5日，資源物清運搭配垃圾車、採周收3日，提醒民眾可透過「新竹清運車便民查詢網」掌控垃圾車動態與位置。

環保局指出，金雅重劃區為新興社區，住戶近年大幅成長，對垃圾清運需求倍增，市長高虹安上任後即指示環保局研擬具體方案，自6月1日起試辦夜間垃圾清運路線，並以「清潔公車」為設計發想，設置11處定時定點，提供便利垃圾提交管道。

環保局長江盛任表示，金雅重劃區夜間垃圾清運試辦計畫，配合環保署政策推廣定時、定點垃圾清運，也考量傳統沿街清運，清潔隊員站在行駛中垃圾車後方工作是危險的，垃圾車行駛中隊員坐在副駕駛座，到達定點時再下車協助管控垃圾排放，工作環境相對安全。

金雅重劃區夜間垃圾清運路線，「垃圾車」清運一般垃圾及廚餘、採周收5日，清運日為周一二四五六（周三為全市垃圾停收日），「資源回收車」搭配垃圾車、採周收3日，回收日為周二四六。該路線共設11處定時定點，包括4處定點停留10分鐘、 7處定點停留2至5分鐘，餘為沿線清運。

10分鐘定點，4處位置如下：金雅東街與金雅八街口、金雅西街與金雅西街142巷口、金雅西街與金雅西街80巷口、金雅路100號（土地公廟前）。

2至5分鐘定點，7處位置如下：金雅東街與金雅六街口、金雅西街與金雅七街口、金雅三街與金雅三街95巷口、金雅三街89號前、金雅西街與金雅一街口、金雅路與金農路42巷1弄口、金雅路與金雅六街口。

市府已建置「新竹市清運車便民查詢網」及「新竹市清運網APP」，民眾選擇「地圖、地址」其中一個選項，即可查詢得知「清運點」的垃圾車位置、清運路線及預估抵達時間等相關即時資訊，節省等待時間，輕鬆倒垃圾。

新竹市金雅重劃區垃圾清運路線上路。圖／竹市府提供
新竹市金雅重劃區垃圾清運路線上路。圖／竹市府提供

垃圾車 新竹 重劃區

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