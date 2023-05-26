快訊

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

腎不好、洗腎病人該怎麼吃水果？遵守2原則「這水果」不能碰！

超商浩克翻版？美國紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

竹縣敲定開徵污水下水道使用費 竹北竹東5.5萬戶要繳付

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
透天住家會有三個刻有污水的孔蓋。圖／縣府提供
透天住家會有三個刻有污水的孔蓋。圖／縣府提供

新竹縣政府5月中旬正式公告開徵一般用戶污水下水道使用費，竹北市、竹東鎮共5.5萬多一般接管用戶將從明年元旦起，隨自來水費徵收每立方公尺4元的使用費，後年起再調整為每立方公尺5元。

縣府工務處表示，新竹縣於97年開始興建竹北和竹東水資源回收中心，「新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例」101年獲縣議會通過，但附帶決議是一般用戶的使用費，必須經議會審議通過後才能開徵。

對此，縣議會於今年3月22日第20屆第2次臨時會通過開徵一般用戶污水下水道使用費，縣府也在5月15日正式公告開徵日期、對象及費率。

工務處統計，竹北市接管4萬3千多戶、竹東鎮接管1萬2千多戶，以每月用水20度來估算，第1年費率每戶每月約增加80元(實際收費依用水量而定)，縣庫113年預估可挹注2600多萬元，這些徵收的使用費將用於後續污水下水道建設、設施營運及維護之經費，並編列5%作為水資中心周邊的回饋金。

另外，污水下水道事業用戶於110年起以10元/立方公尺開徵迄今，每年為縣庫進帳約700萬，因新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例明訂事業用戶按一般用戶使用費兩倍計收，113年收費將調降為每立方公尺8元，114年起再調回每立方公尺10元。

工務處表示，大樓或連棟社區，可向管委會詢問是否有接污水下水道，透天房屋則可檢視前後鄰接排水溝處是否有3個直徑15公分並印有「污水」字樣的白色塑膠製或金屬製孔蓋。若有疑問，請聯絡工務處下水道科，連絡電話03-5518101分機2620~2636。

徵收的使用費將撥5%作為水資中心周邊回饋金。圖／縣府提供
徵收的使用費將撥5%作為水資中心周邊回饋金。圖／縣府提供

污水 新竹

延伸閱讀

議員爆永順畜牧場排毒氣毒水 竹縣環保局將設感測器嚴防汙染

新埔地方爭取Youbike設站呼聲高 希望鄰近竹北先設站

竹科三期開發計畫進度曝光 楊文科：反對的地主已安置

新竹湖口五處農地違章今全拆 縣府：將盤點寶山、新豐及竹北

相關新聞

竹縣敲定開徵污水下水道使用費 竹北竹東5.5萬戶要繳付

新竹縣政府5月中旬正式公告開徵一般用戶污水下水道使用費，竹北市、竹東鎮共5.5萬多一般接管用戶將從明年元旦起，隨自來水費...

颱風瑪娃恐影響台灣 石門水庫防汛及蓄水整備完成

颱風瑪娃形成，挾帶致災強風直撲關島，未來也可能侵台，北區水資源局已完成水庫防汛安全整備，並加強颱風動態監視，將以蓄水滿庫...

新竹縣總圖工程進度超前已達39% 2025年開館啟用

新竹縣規畫興建「新竹縣立總圖書館」，目前工程進度已達39%，比預定進度超前，預計今年底辦理室裝工程發包，113年度接續主...

大溪假日塞車噩夢 規畫接駁車

桃園市大溪區景點名勝多，假日湧入龐大車潮成為地方塞車夢魘。市府交通局雖規畫在大溪埔頂營區設置轉運站，但民代認為緩不濟急，...

生育津貼設籍放寬？張善政：將研議

桃園市長張善政上任推出「多1胎加1萬」生育津貼，民代發現須在桃園設籍滿1年才能申請，籲市府放寬標準，張善政昨回應，將研議...

銀銅牌運動教練 竹市擬訂獎勵金

全中運新竹市代表隊今年斬獲8金13銀13銅，市長高虹安昨天表揚並頒發獎勵金。議員吳旭豐昨天質詢替運動選手與教練發聲，盼比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦