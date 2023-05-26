竹縣敲定開徵污水下水道使用費 竹北竹東5.5萬戶要繳付

新竹縣政府5月中旬正式公告開徵一般用戶污水下水道使用費，竹北市、竹東鎮共5.5萬多一般接管用戶將從明年元旦起，隨自來水費徵收每立方公尺4元的使用費，後年起再調整為每立方公尺5元。

縣府工務處表示，新竹縣於97年開始興建竹北和竹東水資源回收中心，「新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例」101年獲縣議會通過，但附帶決議是一般用戶的使用費，必須經議會審議通過後才能開徵。

對此，縣議會於今年3月22日第20屆第2次臨時會通過開徵一般用戶污水下水道使用費，縣府也在5月15日正式公告開徵日期、對象及費率。

工務處統計，竹北市接管4萬3千多戶、竹東鎮接管1萬2千多戶，以每月用水20度來估算，第1年費率每戶每月約增加80元(實際收費依用水量而定)，縣庫113年預估可挹注2600多萬元，這些徵收的使用費將用於後續污水下水道建設、設施營運及維護之經費，並編列5%作為水資中心周邊的回饋金。

另外，污水下水道事業用戶於110年起以10元/立方公尺開徵迄今，每年為縣庫進帳約700萬，因新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例明訂事業用戶按一般用戶使用費兩倍計收，113年收費將調降為每立方公尺8元，114年起再調回每立方公尺10元。