颱風瑪娃恐影響台灣 石門水庫防汛及蓄水整備完成
颱風瑪娃形成，挾帶致災強風直撲關島，未來也可能侵台，北區水資源局已完成水庫防汛安全整備，並加強颱風動態監視，將以蓄水滿庫穩定供水為目標，期望有雨無災。
針對來勢洶洶的強颱瑪娃，北水局昨已完成水庫設施整備，因應颱風豪雨防汛安全操作，且與台水公司十二、二及三區管理處確認，已完成穩定供水各項準備，將於颱風期間維持各類正常供水。
今年年初降雨偏少，但近期幾波梅雨挹注水情已漸有改善，不僅新竹寶山及寶二水庫蓄水率均已超過8成，截至今上午9時許，石門水庫蓄水率也回升達36.78%，蓄水量約7550萬噸，且持續回升中，預計可穩定供水至6月底。
北水局指出，目前農業為抽穗期為用水關鍵，與桃園、石門2管理處協議用水需求，維持供2停3模式，1天至少須提供100至130噸水源。
至於日前竣工的防淤隧道會不會啟用，北水局說，現在水庫水位僅226公尺，防淤隧道使用最低水位為235公尺，因此還有9公尺落差，會以蓄水為目標，不過石門水庫滿水位達245公尺，若超過235公尺後，仍會視情況決定是否啟用防淤隧道，蓄滿水為主要目標。
目前瑪娃颱風路徑多變，北水局將持續守視颱風動態，加強水庫蓄水操作，並以所轄水庫蓄滿為目標，力求颱風能解渴無災，旱象解除。此外，呼籲民眾於颱風期間務必遠離河道，以維生命財產安全。
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