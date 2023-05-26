新竹縣總圖工程進度超前已達39% 2025年開館啟用

新竹縣規畫興建「新竹縣立總圖書館」，目前工程進度已達39%，比預定進度超前，預計今年底辦理室裝工程發包，113年度接續主體建築完工裝修，規劃114年開館啟用，未來總圖結合周邊的東興圳水圳公園，將成為優質的「親子共享」休憩藝文場域。

新竹縣長楊文科與文化局長李安妤前往視察，目前全案室內裝修工程設計已進入細部設計階段，李安妤指出，新竹縣立總圖書館為地下二層、地上四層建築，預計可容納館藏量50萬冊圖書及資料，內部空間包括資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區等。目前正在進行結構體工程作業，整體工程進度達39%，比預定進度超前，預計7月22日舉行上梁典禮。

楊文科說，根據教育部台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，新竹縣111年度獲40萬人口以上縣市「111年整體閱讀力表現績優城市」第1名，以及閱讀力表現績優城市「民眾每人資源投入經費」縣市組第1名，展現新竹縣豐厚閱讀軟實力。

在鄉鎮市組分項競賽中，北埔鄉立圖書館憑藉人均借閱冊數達4.6冊、人均投入資源達199.03元，獲「民眾每人借閱冊數」及「民眾每人資源投入經費」績優等2項肯定。寶山鄉立圖書館因持證率高達73%，獲選「民眾持證比例表現」績優。