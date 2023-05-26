選舉金流惹議 楊文科：禁得起檢視

引發「天坑」事件的豐邑建設「豐采520」建案持續受矚目，縣議員歐陽霆昨天質詢質疑建案地下室H型鋼深度不足，還披露縣長楊文科去年選舉期間租用該建商展售中心當競選總部，租金竟跟收受該建商政治獻金87萬7420元分毫不差。楊文科回應，政治獻金合法收受、申報，禁得起檢視。

歐陽霆說，楊文科去年競選縣長時使用豐邑建設展售中心做競選總部，租金87萬7420元，據政治獻金申報資料，竟與收受豐邑建設政治獻金金額相同，質疑「左手收豐邑政治獻金、右手又給豐邑租金」，還問楊文科是否曾了解地下室現況，「這樣的房子你敢住嗎？」

楊文科回應，競總租金由總部支出，政治獻金也為合法收受、申報，並強調自己勘查過工地現場，但地下室無法進去，「建築若是合法建設，如果我有需要住，我去買房子是OK的 」。

此外，歐陽霆也曝光豐采520建案地下室6樓照片，畫面只見沙包和角鐵充作擋土牆，地下室不斷滲水，並質疑H型鋼深度只有到B5，以安全度來說，至少要打到B6樓半。

楊文科說，建商有沒有亂搞是可以查證的，所有建築施工計畫都有建築師、監造單位、土木結構技師控管。

豐邑機構執行長劉純芳也回應，H樁打設深度皆依計畫施工，開挖面以角鐵、鐵板施作，是為了防止外壁土壤汙染施工工作面，鐵板與開挖面間隙也有施作CCP水泥漿，防止土壤孔隙滲水。