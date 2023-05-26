大溪假日塞車噩夢 規畫接駁車

桃園市大溪區景點名勝多，假日湧入龐大車潮成為地方塞車夢魘。市府交通局雖規畫在大溪埔頂營區設置轉運站，但民代認為緩不濟急，建議市府比照新北九份設置景點接駁車分散車流，交通局昨允諾今年暑假前，努力尋求業者加入接駁計畫。

「住大溪快10年，假日能不出門盡量不出門」，有大溪居民無奈，假日到哪都塞車，若真的要出門都會騎機車，開車是自找麻煩。邱姓里民也說，大溪老城區停車格數量有限，常造成中正路車流回堵至康莊路，短短幾百公尺距離甚至要開車近1小時，當地人宛如成了次等公民。

因應大溪假日塞車窘境，市府規畫將軍方釋出的埔頂營區土地轉型利用，配合桃園捷運綠線延伸至大溪，畫設2公頃交通用地設置埔頂轉運站，舒緩大溪交通瓶頸，但工程預計後年底才會完工。

「大溪塞車噩夢誰能解決。」議員李柏坊昨天質詢表示，大溪武嶺橋每逢假日只能看到大排長龍的車陣，新北九份觀光條件與桃園大溪雷同，但九份卻鮮少塞車，關鍵就是有完整接駁；他認為要落實推動接駁機制，請民眾將車停放在指定停車場，再搭乘接駁車到老街，才可望紓解塞車。

交通局長張新福表示，解決大溪交通短期方案是擴建大溪橋頭停車場增加停車位，也將從月眉停車場將遊客接駁到老街；由於桃客大溪站駕駛員不足，無多餘人力投標，希望今年暑假前，尋求其他遊覽車或公車客運業者，加入接駁計畫。

觀旅局長周柏吟說，明年觀旅局將編列特色風景區接駁預算，會與交通局合作，尋求更多的車源，由橋頭及月眉停車場作為接駁之用。