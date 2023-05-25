民代怨孩童受傷未獲急診處理 新竹馬偕兒童醫院說原委

新竹市立馬偕兒童醫院去年11月營運，主打24小時均有兒科醫師駐診服務。市議員鍾淑英今天在議會質詢直指院方「廣告不實」，陸續有孩童外傷、孫子嚴重落枕求助急診都無法處理。院方說明，小兒外科醫師人力不足，急診會檢傷評估，若傷勢不大建議轉往新竹馬偕總院，但有危及生命情形，絕對會立刻處理。

新竹市立馬偕兒童醫院為全國首座由地方政府以BOT方式籌建的兒童醫院，市府衛生局長陳厚全說，依照合約要提供24小時兒童急診服務，該院營運迄今都符合規定，若孩童半夜出現發高燒、氣喘等急病可處理，但確實外科服務還不足，會請院方強化。

鍾淑英今天質詢指出，新竹馬偕兒童醫院以24小時有兒科醫師駐診為亮點，院方也曾大力宣傳，兒童急診有8名兒科急診專任醫師輪值3班，每1班有2名主治醫師，希望能夠讓大新竹父母不必再為不知該把生病的孩子送到哪家醫院，看似服務周到。

但鍾淑英發現這半年來急診服務不足，有在醫院附近的學童跌倒擦破皮，但到了兒童醫院急診被要求去光復路的馬偕醫院，不僅如此，她就讀小學的孫子某天晚上嚴重落枕，痛得嚎啕大哭，一樣就近送兒童醫院，但同樣被回覆沒有急診須轉往馬偕醫院。

「一來一回相當折騰。」鍾淑英說，孩子半夜身體不適，自然會想送到最近的兒童醫院，但沒想到急診卻無法處理，當晚9點多只好半扶半攙地將孩子帶離，轉往光復路的馬偕醫院急診，最後弄到凌晨1點半才回家，質疑是否廣告不實，要求衛生局督導。

新竹馬偕回應，急診每班都有2名急診醫師，目前營運都服務合約規定。但困境在於小兒外科醫師人力不足，屬通盤性問題，全台小兒外醫師僅89名，馬偕兒童醫院只有1名，但仍會視狀況隨時on call，強調只要有攸關生命安全的情形，一定會立刻處理。

陳厚全也表示，能理解家長面對孩子受傷心急如焚，針對兒童醫院急診外傷處置，衛生局將加強督導強化醫師量能，目前院方正積極研議並落實急診及轉診機制，市府也會持續溝通、要求兒童醫院依投資契約及醫療法規等規定，確實辦理醫療業務。