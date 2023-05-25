機捷運量超越疫情前水準 桃市府爭取添購15輛列車

桃園市副市長蘇俊賓今天下午陪同行政院長陳建仁，視察桃園機場國際旅客來台措施及第三航廈重要進展。蘇表示，隨國境解封，來台國際旅客已突破200萬人次，機場捷運本月平均日運量更超越疫情前水準，不過現在機捷每班次間隔15分鐘，不足以應付逐漸增加的通勤需求，因此呼籲中央能支持添購15輛列車，加強疏運。

蘇俊賓表示，交通部目標是年底前達到600萬觀光客，市府非常認同，但隨著旅客量增加，令人一則以喜、一則以憂，相關的服務品質能不能跟上是最需要擔心的，「我們的目標應該不只是創造人次，而是創造600萬人次的優質服務體驗。」

蘇俊賓表示，為加速吸引國際觀光旅客來台，交通部推出「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land」以及「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」，市府會積極爭取把觀光客留在桃園，也感謝觀光局將大溪老街的歷史建築跟桃園最具特色的埤塘景觀納入體驗行程中，讓短天數的遊客可以留在桃園；市府會持續與中央合作，推出更多過境低碳旅遊行程，並希望第三航廈有更多機會與空間可以行銷桃園。