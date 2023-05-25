培育客語導覽員 楊梅區公所辦工作坊推廣「楊梅伯公岡」
客語文化在客家庄活力逐漸消逝，楊梅區公所特舉辦鐵馬漫步細旅行富岡客語講古導覽計畫，希望透過客語來講在地「楊梅伯公岡」故事，結合在地鐵馬及漫步小旅行，將客語結合在日常生活，本月28日起至10月29日，期間共舉辦7堂工作坊，盼循序漸進培育在地客語種子導覽員。
楊梅富岡為傳統客庄，楊梅區公所表示，客家文化永續傳承最重要的關鍵在於語言，現行客語仍面臨代間傳承逐漸消失、使用場域限縮，客語在客家庄的活力也逐漸衰退，希望透過客語來講在地「楊梅伯公岡」故事，結合在地鐵馬及漫步小旅行，將客語結合在日常生活中，推廣教育及傳承。
以「漫步」及「鐵馬」小旅行主題方式，在地客家文化元素景點課程學習，培訓課程分別為客語導覽技巧基本功、導覽鐵路、自然、市街、伯公及客語導覽考核前實做演練7堂課程，培養在地客語導覽人才，推動客語為通行語及教學語言，傳承向下扎根。
公所說，再搭配富岡在地特色景點製作「客庄主題景點地圖」，並於地圖放置景點客語語音QRCode，將客語公共化，營造客語友善環境，以使客語成為日常生活用語，促進客家語言與文化復振。
公所表示，期望發展在地客語小旅行，創造、激發講客的氛圍和民眾的地方客語意識，並建置客語版的在地主題景點地圖，以利未來本地、外地民眾自行遊覽社區時利用，更循序漸進培育在地客語種子導覽員，激發在地民眾講客話、瞭解地方特色文化的意識，為社區講客語的環境埋下種子，發揮文化傳承教育功能。
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